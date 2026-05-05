Astım hastalarının yaptığı en büyük hata: 'İyileştim' diyerek tedaviyi bırakmak

Hava yollarında kronik iltihaplanma ile seyreden ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen astım hastalığı, modern dünyanın çevresel faktörleriyle birlikte artış göstermeye devam ediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Berivan Usta, 5 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla önemli uyarılarda bulundu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ATAKLARI TETİKLİYOR

Hastalığın görülme oranındaki artışa dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Usta, egzoz dumanı, ev tozu akarları, küf ve kimyasal kokuların en büyük tetikleyiciler olduğunu belirtti. İklim krizinin sağlık üzerindeki etkisine değinen Usta, "İklim değişikliğiyle birlikte polenler havada daha uzun süre kalıyor. Bu durum, astım hastalarında atak sıklığını artıran ciddi bir faktör haline geldi" dedi.

"TEDAVİYİ YARIDA KESMEYİN"

Astımın nefes darlığı, hırıltı ve öksürükle kendini gösterdiğini ifade eden Usta, en sık yapılan hatanın belirtiler azaldığında tedaviyi bırakmak olduğunu vurguladı:

"Astım kronik bir hastalıktır. Belirtiler olmasa da altta yatan süreç devam eder. Hastalar kendilerini iyi hissettiklerinde tedaviyi bırakmamalı, hekim takibini sürdürmelidir."

GÜNLÜK YAŞAM İÇİN ALTIN KURALLAR

Dr. Öğr. Üyesi Berivan Usta, astım kontrolü için şu önerilerde bulundu:

Ev Hijyeni: Ev düzenli havalandırılmalı, toz ve alerjenler azaltılmalıdır. Ağır kokulu temizlik ürünlerinden kaçınılmalıdır.

Sigara ve Egzersiz: Sigaradan kesinlikle uzak durulmalı, sağlıklı kilo korunmalıdır. Sanılanın aksine, astım kontrol altındayken yapılan düzenli spor akciğer kapasitesini artırarak hastalığın yönetimine katkı sağlar.

Acil Müdahale: Konuşmada güçlük ve dudaklarda morarma "acil durum" işaretidir; bu durumda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.