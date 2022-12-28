'Beyin yiyen amip' nedir, Türkiye'de var mı? Beyin yiyen amip nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir?

28 Aralık 2022 Çarşamba, 13:40

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), Güney Kore'de insan beynini istila eden "Negleria fowleri" türünden "beyin yiyen" bir amip ile ilk enfeksiyon vakasının tespit edildiğini açıkladı.

BEYİN YİYEN AMİP NEDİR?

Naegleria fowleri, menenjite neden olan bir amiptir. "Beyin yiyen amip" olarak da bilinir. Ortamın sıcaklığına göre yaşam döngüsünde 3 farklı şekli görülür:

-Kist

-Trofozoit

-Kamçılı amop formu

BEYİN YİYEN AMİP NASIL BULAŞIR?

Beyinde enfeksiyona yol açan ve genellikle ölümcül olabilen, mikro ölçekli ve tek hücreli Naegleria fowleri burun yoluyla insan vücuduna giriyor. Burundan girerek burun mukozasından burun siniri yoluyla beyne kadar ulaşıyor. Beyinde şiddetli bir menenjit tablosuna yol açıyor.

Çoğunlukla göl, nehir, kanal gibi tatlı sularda bulunan amip, sıklıkla ABD'nin güney eyaletlerinde görülüyor.

Uzmanlar, hızla beyin dokusunu yok eden Naegleria fowleri'nin jeotermal sularda ve iyi klorlanmamış havuz sularında da bulunabileceğini söylüyor.



BEYİN YİYEN AMİP' TÜRKİYE'DE VAR MI?



Hücreyi yiyen, amip olarak adlandırılan mikroorganizma tek hücreli canlı, Türkiye'deki sularda da bulunabilen bir amip türü. 2009'da Ankara'da 2017'de Eskişehir'de 2018'de Gürcistan'dan gelen bir kişiye İstanbul'da Negleria fowleri tanısı koyuldu.



ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Naegleria fowleri enfeksiyonlarına nadiren rastlanıyor ancak ülke çapında 1962-2019 yılları arasında tespit edilen 198 vakadan sadece 4’ü kurtarılabildi.

Ülkede, 2009-2018 yıllarında tespit edilen 34 vakanın 30'u eğlence amaçlı girilen sulardan, 3'ü buruna çekilen kirli musluk suyundan ve biri de bahçeye kurulan bir su kaydırağında kullanılan kirli çeşme suyundan kaynaklandı.

Tuzlu sularda yaşadığı bilinen Vibrio vulnificus bakterisi ise ishal başta olmak üzere, kan dolaşımı enfeksiyonu ve kangren gibi sorunlara neden olabiliyor.

BEYİN YİYEN AMİP BULAŞICI MI?

Beyin yiyen amip insandan insana geçmiyor.

