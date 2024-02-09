Bilim insanlarından uyarı! Ateşlenme kanser belirtisi olabilir

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:05

Güncelleme: 09.02.2024 - 11:05

Kanser olmanın birçok belirtisi varken, bireyler kanser olduğunu anlamakta her zaman zorluk çeker. Birçok taramanın ardından kanser ortaya çıkar ve tedaviye başlanır. Yapılan araştırmalara göre ise bilim insanları sadece ateşlenmenin bile kanser belirtisi olabileceğini ortaya koydu.

“KANSER BAZEN BELİRLİ BİR AŞAMAYA GELİNCEYE KADAR ORTAYA ÇIKMAZ”

Kanser belirtilerinde tümörün yerleşiminin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kandemir, “Örneğin sık görülen kanserlerden biri olan akciğer kanseri; öksürük, nefes darlığı ile karşımıza çıkabileceği gibi öte yandan vücudun herhangi bir yerindeki şişlik ve ağrıyla da karşımıza çıkabilir. Köken aldığı organa ait belirtiler ya da metastaz yaptığı yerlere ait belirtilerle de karşımıza çıkabilir" dedi.

“DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA AKCİĞER KANSERİ GELMEKTEDİR”

Kanserin yaklaşık yüzde 5 ile 10 oranında kalıtsal bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kandemir, “Onun dışında çevresel faktörlere bağlıdır. Bazı kimyasal maddeler ve fiziksel faktörler kansere yol açabilmektedir ve hastalıkta beslenme çok önemlidir. Özellikle sigara, birtakım değişikliklere yol açmaktadır. Görülen birçok kanserde sigara risk faktörüdür. Sigara ve alkol bir arada olduğu zaman kanser daha fazla gelişebilmektedir. Dünyada birinci sırada akciğer kanseri gelmektedir. Ülkemizde ise birinci sırada erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri gelmektedir" ifadelerinde bulundu.

KANSERE BAĞLI HAYAT KAYBI 10 MİLYON

Prof. Dr. Kandemir, son istatistiklere göre dünyada yaklaşık 20 milyon yeni kanser vakası teşhis edildiğini ve kansere bağlı yaşam kaybının ise yaklaşık 10 milyon olduğunu söyledi. Türkiye’de ise yıllık yeni kanser vakası yaklaşık 250 bin civarında, kanser nedeniyle yaşam kaybının ise yaklaşık 126 bin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kandemir, “Her şeyden önce kanserden korunmak önemlidir. İnsanlar kendi veya ailesinde olan risk faktörlerini bilmelidir. Kanserde erken teşhis çok önemlidir. Bunun için kanser ne kadar erken teşhis edilirse tedavi şansı o kadar fazladır" dedi.