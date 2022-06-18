Çocuklarda doğumsal kalp hastalıklarına dikkat!

18 Haziran 2022 Cumartesi, 00:00

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ayhan Çevik, doğumsal kalp hastalıklarının çocuklarda belirtilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"DOĞUM SONRASI TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ"

"Çocuklarda kalp hastalığı her yaşta kritik öneme sahip yaşamı tehdit eden çok önemli yaşamsal fonksiyonların kaybına ve hastanın kaybedilmesine neden olabilen hastalıklardır. Bu hastalık grubunda solunum sıkıntısı adını verdiğimiz nefes alıp vermede zorluk, morarma, kalpte büyüme olması, tansiyon düşmesi ve kalp hızında artış olması gibi belirtiler vardır. Yenidoğan döneminde ortaya çıkan doğumsal kalp hastalıklarının bir kısmında doğum sonrası doğru tanı ve tedavi uygulanmadığında değişik organların fonksiyon kaybına veya yaşamın kaybına neden olabilmektedir" diyen Çevik, "Daha sonraki yaş dönemlerinde ise hastalığın tipi ve ağırlığına göre büyüme gelişmenin geri kalmasına, efor gerektiren aktivitelerde çabuk yorulmaya, solunum yetersizliği bulgularının gelişmesine, vücudun değişik bölgelerinde ve extremitelerde şişmeye, son dönemde ise kalp yetersizliğinin ileri safhalarında hastanın kaybına neden olabilmektedir" diye konuştu.

Prof. Dr. Ayhan Çevik, ''Yenidoğan döneminde belirti ve bulgular: bebekte olması gereken solunum sayısının normalden fazla olması (hızlı nefes alıp verme), emme veya beslenme sırasında çabuk yorulma olarak nitelendirilen aralıklı beslenme çabasının olması, bu nedenle kesintili dinlenerek beslenme isteği olması, alması gereken kilo artışının olmaması ve vücudun çeşitli bölgelerinde özellikle ağız çevresi ve ağiz içinde morarma olması, huzursuzluk sayılabilir" ifadelerini kullandı.

SIK GÖRÜLEN BULGULAR

"Süt çocuklarında; yenidoğan döneminden sonra beklenen büyüme-gelişme basamaklarının yani kilo ve boy ölçümlerinin uygun gelişim eğrileri ile kontrol edilmesi gereklidir. Efor kapasitesinin değerlendrilmesi için motor aktiviteler yani egzersizler sırasında ve sonrasında çabuk yorulma, hızlı nefes alıp verme, solunum zorluğu ve dudaklarla birlikte ağız içi ve dilde eşlik eden morarma belirtisi izlenmesi, sık solunum sistemi enfeksiyonu geçirme durumunda kardiyolojik açıdan kontrol gereklidir' diye konuşan Çevik, "Oyun çocuğu ve büyük çocuklarda sıklıkla egzersiz ve spor aktivitelerinde performansın azalması, çabuk yorulma, büyüme duraklaması veya olmaması, bayılma veya bayılacak gibi olma, egzersiz sırasında göğüste ağrı veya sıkışma hissi, kalbin hızlı çalışması veya çarpıntı hissi olarak adlandırılan yakınmalar sık görülen kalp hastalığı bulgularıdır" dedi.

"Çocukluk çağı kalp hastalıklarının bazılarında hiçbir belirti veya bulgu olmayabilir. Çocuk doktorlarının sadece sağlıklı çocuk kontrollerinde tespit edilebilen kalpte üfürüm duyulması gibi muayene bulguları olabilir. Erken dönemde belirti vermeyen doğumsal kalp hastalıkları grubu vücut destek mekanizmalarının çok çalışması ve vücut rezervlerinin kullanması ile birlikte hastalıklar sinsi olarak ilerleyerek tedavide geç kalınmasına neden olmaktadır. Son durumda hastalık belirtileri olmamasına rağmen çocuk doktorları tarafından belirlenebilen birtakım muayene bulguları ile hastalıklardan şüphelenilebilmektedir" ifadelerini kullanan Çevik, "Bu bulgulardan çok daha sonra vücut destek mekanizmaları gücünü kaybettiğinde hastalık semptomları ve bulguları belirgin hale gelmektedir ancak bu durumda maalesef hastanın tedavi şansının azaldığı ifade edilebilir'' diye konuştu.