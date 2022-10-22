Devrim niteliğinde proje, yürüyüş tarzına göre kalan ömrü ölçebiliyor

22 Ekim 2022 Cumartesi, 17:47

İngiltere'de yapılan bir araştırma, 6 dakikalık yürüme ile elde edilen verilerin, beş yıllık ölüm riskini tahmin etmek için yeterli olduğu bulundu.

PLOS Digital Health dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, Bilim insanları Biyobanka Projesi ismi altında bir araştırmaya imza attı. 100 binden fazla İngilizin katıldığı araştırma, 2006'da başladı ve 14 yıl daha devam edecek.

Araştırmacılar, bileklerine hareket sensörü takan katılımcıların, günlük yürüyüşleri kaydederek, 6'şar dakikalık kesitler topladı. Bilim insanları, karılımcıların bu yürüşleri esnasında kalp ve ciğerler durumunu ölçtü ve yaş gruplarının ortalamasıyla kıyasladı. Araştırmanın sonuçları, katılımcıların gelecek 5 yıldaki ölüm riskini yüzde 72 oranında bir doğruluk ile tahmin etti.

ARAŞTIRMACILAR GÜVENLİK RİSKLERİNİN FARKINDA

Illinois Üniversitesi bilgisayar bilimi araştırmacısı Bruce Schatz, The Daily Beast'e verdiği demeçte proje hakkında, “İnsanların içinde neler olup bittiğine dışardan göz atmamızı sağlayan bir yöntem” ifadelerini kullandı.

Schatz, bu teknolojinin geleceği hakkında, “Eğer tüm verileri kaydederseniz, bireylerin karakteristik yürüyüşleri olduğunu ve sinyalini kontrol ettiğiniz bireyin kim olduğunu anlayabilirsiniz" dedi.

Araştırmacı Schatz, Bu durumun güvenlik sorunları çıkartabilmesi endişelerine karşı, "Ancak hayati fonksiyonları ölçmek için yeterince iyi olan ancak kişinin kim olduğunu tamamen gizleyen bir sinyal parçası elde etmek de tamamen mümkün” ifadelerini kullandı.

UCUZ TELEFONLARLA ÇALIŞACAK

Giyilebilir teknolojinin bugüne kadarki en büyük adımlarından biri olan proje, bir gün hasta sağlığını araştırmak için akıllı telefonlarda hareket algılama sistemini kullanma olasılığını artırıyor. Schatz'a göre bu teknoloji, "kesinlikle ucuz telefonlarla çalışacaktır".

Proje hakkında oldukça heycanlı olan Schatz, gelecekte bu tür teknolojileri kullanmanın "genel nüfusun sağlığını yükseltmek için çok önemli” olduğunu söyledi.