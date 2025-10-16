Dış gebelik ihmal edilirse ölüme yol açabilir

Dış gebelik hakkında uyarılarda bulunan Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sami Şahin, "Vajinal lekelenme ve kanama, keskin ağrılar, karnın tek tarafında meydana gelen ağrı, kilo kaybı, sindirim sisteminde bozukluk, baş dönmesi bayılma ve rektal basınç dış gebelik belirtileridir. Dış gebelik hastanın tıbbi durumuna göre çeşitli yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Eğer ihmal edilerek zamanında tedavi edilmezse ölümcül sonuçları olabilir. Dış gebelik, rahim içinde yerleşmesi gereken gebelik kesesinin rahim dışında başka bir yerde yerleşmesi durumudur. En sık tüplerde izlenen bir durum olmasına rağmen, yumurtalıklarda, rahim ağzında, eski sezaryen skarında, batında da görülebilmektedir" dedi.

Risk grubundakilerin dikkatli olması gerektiğine değinen Opr. Dr. Şahin, "Daha önce dış gebelik geçirenler, tüplerinden ameliyat olanlar, ria (spiral) kullanmış veya kullanmakta olan hastalar, İVF (tüp bebekle) gebe kalanlar, doğum kontrol ilacı kullananlar, daha önce cinsel yolla bulaşan hastalık kapanlar (gonore, klamidya), pelvik inflamatuar hastalık geçirenler, sigara içenler veya daha önce içmiş olanlar, karından ameliyat geçirenler, spontan düşük yapanlar risk gruplarıdır. 40 yaş üzerindekiler, ilk ilişkileri 18 yaşından küçük olanlar, vajinal duş alanlar, infertilite hastaları dış gebeliğin daha çok görüldüğü bireylerdir. Dış gebelik tedavi edilebilmektedir. Bu tedaviler; ilaç tedavisi, erken tanı alıp gebelik ilerlememişse (gebelik değeri ve kese boyutuna göre değişir) veya dış gebelik yırtılmadıysa; ameliyat, tüpün alınması, tüpün ağızlaştırılmasıdır" diye konuştu.