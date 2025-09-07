Dişhek-Sen genel kurulunu gerçekleştirdi: Hekimleri ve hizmetin gelişimini önceleyeceğiz

Diş Hekimleri ve Diğer Sağlık Çalışanları Sendikası (Dişhek-Sen) 1.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Olağan genel kurul sonrası sendika tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada sendikanın kamuda görev yapan diş hekimlerini temsil eden ilk ve tek sendika olduğu vurgulandı. Sağlık iş kolunda faaliyet gösteren sendikaların kamu diş hekimlerinin karşı karşıya olduğu özgün sorunları gerektiği gibi dile getiremediğinin ifade edildiği açıklamada, “Dişhek-Sen, demokrasi ve laik cumhuriyet ilkelerine, Atatürk ilke ve inkılaplarına koşulsuz bağlıdır. Sendikamızın tek takip ettiği politika, sağlık politikalarıdır. Hiçbir siyasi parti, oluşum veya ideoloji ile ilgisi bulunmayan Dişhek-Sen, yalnızca kamu diş hekimlerinin ve ağız-diş sağlığı hizmetlerinin gelişimini önceleyen bir anlayışla faaliyet göstermektedir” denildi.

Genel Kurul sonrası oluşan yönetim kurulu ise şu şekilde:

Genel Başkan: Uzm.Dt. Banu Yıldırım

Toplu Sözleşme ve Hukuksal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu

Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Yardımcısı: Dt. Dağhan Erbaz

Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Dt. Murat Şahin

Medya, İletişim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sedat Atlas