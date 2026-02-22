Eczacılıkta yapılan kontenjan düzenlemesi, istihdam için doğru olabilir: Kritik dönemeç başlıyor

Yükseköğretim planlamasında son dönemde atılan adımlarla birlikte, eczacılık fakültelerinde özellikle vakıf üniversitelerinde kontenjanların azaltılması gündeme geldi. Artan mezun sayısı ve büyüyen istihdam tartışmaları, meslek örgütlerinin uzun süredir dile getirdiği uyarıları yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar kararın fiilen ve ciddi oranlarda uygulanmasının önemine değinirken eczacılıkta uygulanan başarı sıralaması barajının da yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeker Pınar Özcan, düzenlemenin geç kalınmış olmakla birlikte doğru yönde atılmış bir adım olduğunu söyledi. Kontenjanların düşürülmesi talebini son iki yıldır sıkça dile getirdiklerini belirten Özcan, “Eczacılık fakültelerindeki yüksek kontenjanların bir işsizlik sorunu yarattığını, adeta bir ‘eczacı işsiz ordusu’ oluştuğunu ifade ediyorduk. Devlet üniversitelerinde son iki yılda bir miktar azaltım yapıldı ancak vakıf üniversitelerinde kontenjanlar düşürülmedi, hatta artış oldu. Bu nedenle vakıf üniversitelerinde de ciddi bir azaltım yapılması gerektiğini savunuyorduk. Alınan kararı bu açıdan doğru buluyoruz. Ancak asıl önemli olan kararın fiilen ve ciddi oranlarda uygulanmasıdır” diye konuştu.

‘PLANSIZ FAKÜLTELER’

Her yıl yaklaşık 5 bine yakın eczacının mezun olduğunu anımsatan Özcan, son iki yılda bu sayının 3 bin 500’e kadar gerilediğini ancak bunun yeterli olmadığını vurguladı. Özcan, yaşanan tablonun plansız fakülte açılışlarından kaynaklandığını ifade ederek “81 ilde üniversite mottosuyla birçok fakülte açıldı. Ancak bu süreç planlı yürütülmedi. Bugün karşı karşıya olduğumuz istihdam sorunu da bu plansızlığın sonucudur" dedi.