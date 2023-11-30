Ege Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının nöbet ve fazla mesai ücreti isyanı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 15:20

Güncelleme: 30.11.2023 - 15:20

Ege Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan sağlık çalışanlarının, yasal süre dolmasına rağmen ek mesai ve nöbet ücretleri ödenmedi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 2 No’lu Şubesi, ödenmeyen nöbet ve ek mesai ücretleri için bugün Ege Üniversitesi Hastanesi Poliklinikler önünde uyarı eylemi yaptı.

“ÖDEMELERİN GECİKMESİ YÜZÜNDEN SORUNLAR İLE BOĞUŞMAK ZORUNDA KALIYORUZ”

“Alınterimiz, emeğimiz gasp ediliyor” diyen Ege Üniversitesi Hastanesi SES İşyeri Temsilcisi Selin Akgöl, “Bugün burada toplanan Ege Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçileri, ağır çalışma koşulları, uzun nöbetler, eksik istihdam, sağlıkta şiddet, özlük haklarının aşındırılması ve yoksulluk sınırının da altında kalan ücretlerimizin, açlık sınırına her geçen gün yaklaşmasına şahit olurken bir de emeğinin karşılığını alamadığı için yıpranmakta ve tükenmektedir. Tuttuğumuz nöbetin, icabın parasını bu ay ne zaman alacağız diye düşünmekten yorulduk. Düzensiz ödemeler yüzünden var olan borçlarımıza faiz eklenirken bir yandan da hakkımız olanı alamama kaygısı bizi tüketiyor. Biz sağlık emekçileri zaten yoksulluk sınırının çok altında yaşamaya çalışırken birde bu ödemelerin gecikmesi yüzünden sorunlar ile boğuşmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.

“YÖNETİMDEN ÖDEMELERİN NE ZAMAN YATACAĞINA DAİR BİLGİ ALAMIYORUZ”

Ege Üniversitesi Hastanesi yönetiminin geçen ay Eylül ayının ödemelerini yasal süresi olan 31 Ekim’den 15 gün sonra yatırdıklarını ifade eden Selin Akgöl, “Ses İşyeri temsilciliği olarak aldığımız görüşmelerde Sayıştay denetimine girdiği için hesaplara bloke konulduğunu ve bu yüzden para çıkışı yapılamadığını söylemiş, bizlerden bu süreçte anlayış beklemişti. Gelinen noktada Ekim ayının nöbet ve fazla mesai ücretlerinin ödenmesinin yasal süresi bugün doluyor ve hala yönetimden ödemelerin ne zaman yatacağına dair net bilgi alamıyoruz. Bir önceki ayda belirtilen olağanüstü süreç nedeni ile yaşanan aksamanın yine bu ay da yaşanmasını kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DERHAL NÖBET VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİMİZİN YATMASINI İSTİYORUZ”

“Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin alın terini ve emeğinin gasp etmeye çalışanlara cevabımız nettir” diyen Akgöl, “Derhal nöbet ve fazla mesai ücretlerimizin yatmasını istiyoruz. Emeğimizin karşılığını almadığımız bir çalışma sistemini kabul etmiyoruz. Hakkımız olan ödemelerin ivedilikle ödenmesi için mücadele edeceğimizi buradan sizlere bir kez daha dile getiriyoruz. Emeğimizin karşılığını zamanında ve gecikmeden alana kadar eylemlerimizi devam ettireceğimizi duyuruyoruz” dedi.