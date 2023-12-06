Ege Üniversitesi Hastanesi sağlıkçılarından kırmızı kartlı protesto

Yayınlanma: 06.12.2023 - 15:17

Güncelleme: 06.12.2023 - 15:17

Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) ve Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık İş) çalışanı sağlıkçılar maaşlarını ve ek ödeme ücretlerini geciktiren hastane yönetimini protesto etti. Poliklinikler önünde toplanan sağlıkçılar başhekimlik binasına kadar yürüdüler.

Genel Sağlık İş, SES İzmir 2'Nolu Şube ve Birlik Sağlık Sen adına hazırlanan ortak basın açıklaması Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik binası önünde Genel İş Sendikası Ege Üniversitesi Hastanesi İşyeri Temsilcisi Şinasi Sevinç tarafından okudu.

“MAAŞLARIMIZDAKİ ARTIŞLAR ASGARİ ÜCRET ZAMLARININ DA ALTINDA KALMIŞTIR”

Sevinç açıklamada şunları söyledi:

“Yıllardır her toplu görüşme ve zam döneminde israrla yoksulluk sınırı üzerinde tek kalem maaş talebimizi duyurmaya çalışmaktayız. Maaş, temel ek ödeme, teşvik ek ödemesi, icap nöbeti ve nöbet ücreti adı altında parça bölük ödemelerinizin hepsi toplansa bile yoksulluk sınırının altında kalmaktadır. Tek kalem maaş talebimizi karşılamadığınız gibi bir de emeğimizin karşılığı dahi olmayan bu hak edişlerimizi farklı farklı zamanlarda vermektesiniz. Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşullarda maaşlarımız asgari ücrete nerdeyse yaklaşmış maaşlarımızdaki artışlar asgari ücret zamlarının da altında kalmıştır. Çıkardığınız genelge" Nöbet ücretleri ve ek ödemeler takip eden bir sonraki ay içerisinde ödenir "dediği halde ikinci ay gelmesine rağmen ödemelerimiz yapılmamıştır. Emeğimizin karşılığını zaten vermediğiniz gibi hakkımızı gasp etmektesiniz ve biz bu hak gaspını alışkanlığa döndürmenize izin vermeyeceğiz.

“SUDAN BAHANELERLE OYALIYORSUNUZ”

Bizler de her yurttaş gibi; Evimizin kirasını ödüyoruz, Çocuklarımızı sağlıklı beslemeye çalışıyoruz, Çocuklarımızın eğitim masraflarını karşılamaya çalışıyoruz, kredi kartı, vergi, faturalarımızı ödüyoruz, İnsanca yaşamaya çalışıyoruz. Ve bütün bu temel ihtiyaçlarımızı karşılarken zorlanıyoruz. Ödemelerimizi geciktirirsek faiz ödemek zorunda kalıyoruz. Bizlerin her ay ödemeniz gereken hak edişlerimizi zamanında ödememekte, sudan bahanelerle bizleri oyalamaktasınız. Bizler sadaka değil emeğimizin karşılığını istiyoruz.

“YA GÖREVİNİZİ YAPIN YA DA İSTİFA EDİN”

Bizler geçinemiyoruz. Sizlerin zamanında ödemediğiniz ücretler yüzünden fazla fazla faiz ödüyoruz. Bu hastanede hizmeti üreten bizleriz. Bize yasal olarak verilmesi gereken ücretleri zamanında ödemek hastane idaresinin görevidir. Her ay ödemeleri ileriye ötelemeyi gelenek haline getiren hastane idaresini görevini ve gereğini yapmaya davet ediyoruz. Görevlerini yapamayacaklarsa istifaya davet ediyoruz”

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Sağlıkçılar hastane yönetiminden taleplerini ise şu sözlerle sıraladı:

“Talebimiz, Ekim ayı nöbet ücretlerinin faiziyle hesaplanarak tarafımıza ödenmesidir. Kasım ayından itibaren her ay, insan onuruna yaraşır yaşayabilmek için, çocuklarımızın geleceği için, emeğimizin karşılığının en düşüğü yoksulluk sınırı üzerinde tek kalemde ve aynı zamanda ödemesinin yapılmasıdır. Hakkımız olan ödemeleri düzenli olarak almak için tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanma kararlılığında olduğumuzu, haklarımızın sonuna kadar takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz”

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol



AHMET DOĞRUYOL: KANUNU TANIMIYORLAR

Öte yandan basın açıklamasına katılan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol ise sağlıkçılara destek açıklaması yaparak “Şu an buradaki sıkıntı üniversite hastanesinde çalışan sağlık personellerimizin ek ödemelerinin ve mesailerinin geç ödenmesi sorunu. Kanunen deniyor ki takip eden ay içerisinde ödemeler yapılır. Ancak arkadaşlarımızın iki üç ayı geçmesine rağmen hala ödemeleri yapılmıyor. Ama tüm bunlara rağmen maalesef hastane yönetimi sendikaları muhattap alıp görüşme bile yapmıyor. Bununla ilk dört tane başbakanlık genelgesi var. 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları yasası var. Hastanelerin İK amirleri mutlaka sendika temsilcileri ile görüşmek zorundadır. Keyfilerinde değil zorunluluktur bu görüşmeler. Bu arkadaşlar kanunu tanımıyorlar ve burada yetkili olan sendikaların ya da sarı sendikaların maalesef her geçen gün sayısı da artmakta bunlara rağmen bu arkadaşlar da bu alana gelmiyorlar. Burada kimse kanun tanımamazlık yapamaz. Sizler idareciler olarak bugün varsınız yarın yoksunuz ama bu arkadaşlarımız doktoruyla, hemşiresiyle, teknisyeniyle ve memuruyla yıllardan beri burada yarında varolacaklar” diye konuştu.

Açıklamanın sonunda sağlıkçılar yanlarında getirdikleri kırmızı kartları çıkartarak hastane yönetimine kırmızı kart gösterdiler.