Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Fizik Tedavi’ye taşındı

Yayınlanma: 01.04.2024 - 15:27

Güncelleme: 01.04.2024 - 15:27

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nde başhekimliğinin anı bir karar alarak Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği’nin ana binadan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi binasına taşıdı. İzmir Tabip Odası yazılı bir açıklama yaparak karardan vazgeçilmesi gerektiğini bildirdi.

“ÖZEL ODALAR GEREKLİ”

Odadan yapılan yazılı açıklamada, taşınma işleminin “apar topar” gerçekleştirildiği ve önlemlerin alınmadığına dikkat çekilerek, “Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği ameliyathane, yoğun bakım, yanık ve organ nakli üniteleri, hematoloji-onkoloji klinikleri gibi enfeksiyon duyarlılığı yüksek hastaların takip ve tedavisinin yürütüldüğü hizmet birimleri ile yakın ilişki içerisinde çalışarak bütünleşik bir sağlık hizmeti üretmesi gereken bir tıp disiplinidir. Enfeksiyon hastalıkları uzmanları kendi kliniklerinden daha çok anılan birimlerde konsültasyon ve hasta takibi hizmeti vermektedir. Enfeksiyon hastalıkları Kliniği yapılanmasında bulaşıcı hastalığı bulunan hastaların sağlık personelini ve diğer hastaları enfeksiyonlardan koruyacak şekilde soyutlanabileceği, özel havalandırma sistemine sahip negatif basınçlı izolasyon odaları bulunması gerekir. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi açısından kritik bir rol üstlenen Enfeksiyon Hastalıkları hizmetlerini işlevsizleştirecek, zayıflatacak bu uygulamayı hastane idaresinin bir yönetim zaafiyeti olarak değerlendiriyoruz” denildi.

“ŞİRKETLER, ‘PARA KAZANDIRMAYAN FAALİYET’ OLARAK GÖRÜYOR”

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin Yap-işlet-devlet modeliyle yapıldığı hatırlatılan açıklamada, “Hastanenin özel bir inşaat şirketinin çıkarları doğrultusunda değil kamunun faydasına bir anlayışla yönetilmesi gerekir. Sermaye grubu açısından enfeksiyon hastalıkları alanındaki hizmetler ile enfeksiyon kontrolüne yönelik etkinlikler hastanelere ‘para kazandırmayan faaliyetler’ olarak görülmekte ve ikinci plana itilmektedir. Oysa etkin bir enfeksiyon kontrol programı, doğru enfeksiyon kontrol önlemleri gelecekte kliniklerin kapatılmasına neden olacak bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme açısından yaşamsal öneme haizdir. Bu uygulama nedeniyle hastane enfeksiyonu sonucu yaşamını yitirecek her hastanın sorumluluğu idarecilerin olacaktır. Gerekçesi açıklanmayan, ancak daha “kazançlı” alanlar için ana binada yer açma amacı ile hareket edildiği muhtemel bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerekmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve ilgili uzmanlık dernekleri nezdinde konunun takipçisi olacağız” ifadeleri kullanıldı.