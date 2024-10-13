Hatay’da çevre kirliliği iltihaplı yaralara neden oluyor

Yayınlanma: 13.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.10.2024 - 04:00

Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’daki sorunlara bir yenisi daha eklendi. Yurttaşlar böcek ve sinek ısırıklarının neden olduğu yaralar ve enfeksiyon sorunu ile karşı karşıya. Bölgedeki durumu Cumhuriyet’e değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurul Üyesi Dr. Ali Kanatlı, “İl genelinde birçok konteyner kentte kanalizasyon giderleri açıkta bulunuyor, Antakya’nın büyük bölümünün kanalizasyon arıtma sistemi çalışmamakta. Bu yüzden kanalizasyon maalesef Asi Nehri’ne boşaltılıyor” dedi.

‘VAKALARDA ARTIŞ VAR’

Son günlerde sivrisinek ve benzeri böceklere bağlı iltihap ve deri yaralanmaları görmeye başladıklarına dikkat çeken Dr. Kanatlı, “Her ısırık iltihaplı yaraya dönmez. Ancak bu böceklerin ürediği konduğu yerden taşıdıkları şeylerin ve başta santral ile inşaat olmak üzere oluşan toz yoğunluğunun yarattığı hava kirliliği böyle bir durum yaratıyor” ifadelerini kullandı.

‘UYARILAR DİKKATE ALINSIN’

İskenderun’a yurtdışından getirilen anguslar aracılığıyla taşınan sineklerin de başka bir risk yarattığını kaydeden Dr. Kanatlı, “Bu taşıma üzerinden nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız bilemiyoruz. 20 aydır çözülemeyen altyapı sorunları ve halk sağlığını ikinci plana atan süreç yönetimi, her geçen gün başka bir sorunla karşılaşmamıza yol açıyor. Yetkililerin artık uyarılarımızı dikkate almasını istiyoruz” vurgusu yaptı.