Her 80 kadından birinde yumurtalık kanseri görülüyor

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Yumurtalık (over) kanseri geç belirti verdiği için toplumlar arasında “sessiz katil” olarak biliniyor. Hastaların büyük çoğunluğunun ileri evrede tanı alması nedeniyle tedavileri de gecikiyor. Uzmanlar, yumurtalık kanserinin erken dönemde çok önemsenmeyen, pek çok hastalığa benzer türden bazı bulgular verdiğini anımsatarak “Hazımsızlık, gaz, bulantı- kusma, karında şişlik, iştahsızlık, karında sıvı birikmesi gibi belirtiler olabilir. Yumurtalık kanseri en çok menopoz sonrası süreçte görülmekle birlikte, belirtilere benzer şikâyetleri olan kadınların mutlaka jinekolojik muayene olmaları önem taşımaktadır” dediler.

GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Can ile yumurtalık kanseri hakkında merak edilenleri konuştuk.

- Yumurtalık kanseri genellikle ileri evrede mi görülüyor?

Over kanserinin en sık görülme yaşı 50-59’dur. Ama gençlerde görülen en sık jinekolojik malignitedir. (kanser sayılabilecek türden tümör türleri) Erken tanı konulması taramalarla mümkün olmayan bir kanser türüdür. Genetik yatkınlığı olan ve iyi huylu yumurtalık kitleleri olan kişilerde yakın takip ve erken kontroller erken evrede tanı konulmasını sağlayacaktır.

- Yumurtalık kanserinin ülkemizde görülme sıklığı nedir?

Ülkemizde üçüncü en sık jinekolojik kanserdir endometrıum (rahim) ve serviks (rahim ağzı) kanseri sonrasında 100 binde 8.5 görülme sıklığı mevcut.

- Yumurtalık kanserinin risk faktörleri nelerdir?

- Aralıksız ovulasyon (yumurtlama).

- LH, FSH hormonları kullanımı.

- İleri yaş.

- Erken menarş ya da geç menopoz.

- Nulliparite; çocuk doğurmama.

- İnfertilite (kısırlık).

- Endometriozis (çikolata kisti), polikistik over sendromu.

- Postmenapozal sex hormon kullanımı.

- Rahim içi araç kullanımı

- Genetik faktörler (BRCA 1/2 gen mutasyonları, Lynch Sendromu..vb), ailede meme kanseri öyküsü.

- Sigara kullanımı, asbest, talk maruziyeti.

- Tedavide neler yapılıyor?

Tedavide ilk 3 evrede cerrahi yapılmakta. Evresine, hastanın yaşına göre ameliyatın genişliği belirleniyor. Cerrahi sonrası koruma amacıyla kemoterapi veriliyor. Evre 4 hastalıkta cerrahinin uygun olamdığı hastalarda kemoterapiler ve akıllı ilaçlar veriliyor. Over kanserinde ülkemizde beş yıllık sağkalım yüzde 54 tür.

İŞTAH KAYBI VE ŞİŞKİNLİĞE DİKKAT

- İştah kaybı.

- Hızlı bir şekilde tokluk hissedilmesi, şişkinlik.

- Bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve özellikle kabızlığın ortaya çıkması.

- Mesane alışkanlıklarında değişiklik ve sık sık idrara çıkma ihtiyacı

- Vajinal kanama.

- Kilo kaybı, kilo artışı. (Karında sıvı birikmesine bağlı)

- Karında basınç hissi ve şişkinlik.