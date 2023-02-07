Hipotermi nedir, belirtileri nelerdir? Hipotermi battaniyesi nedir?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 18:26

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 18:26

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından yüzlerce kişi enkaz altında kalırken binlerce yurttaş da geceyi dışarıda geçiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporlarına göre deprem bölgesinde hava soğuk ve yağışlı olacak. Gece dışarıda kalan ya da enkaz altında kalan yurttaşlar hipotermi tehlikesi ile karşı karşıya.



HİPOTERMİ NEDİR?

Hipotermi, insanlarda merkezî vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesine denir. Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veya soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir.

HİPOTERMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirti ve semptomlar hipoterminin derecesine göre değişir ve şiddetin üç aşamasına bölünebilir.

Hafif hipotermi

35-32°C arasındaki merkezî vücut sıcaklığı aralığında şiddetli titreme, yüksek kan basıncı, hızlı nefes alıp verme ve hızlı kalp atışları görülür. Damarlar, kanı merkeze çekmek için daralır. Vücut, enerji üretimi için depo edilen glukozu yakmaya başlar. Zihinsel karışıklık başlar.

Orta hipotermi

Merkezî vücut sıcaklığı 32-28°C aralığına iner. Hipotermiya ilerledikçe, titreme durur, amnezi yaşanır ve refleksler yavaşlar. Kurbanlar tuhaf hareketler yapmaya ve mantıksız konuşmaya başlar. Motor becerilerin kaybı olabilir.

Şiddetli hipotermi

Şiddetli hipotermiya merkezî vücut sıcaklığının 28°C altında düşmesidir. Bu sıcaklıklarda tüm fizyolojik sistemler yavaşlar, kalp ve nefes hızı düşer, kan basıncı azalır. Cilt soğuktur. Halüsinasyonlar görülmeye başlar, kişi donmakta olmasına rağmen soyunabilir. Refleksler kaybolur, göz bebekleri büyümüş hâlde kalır. Bilinç kaybı olabilir.

Daha fazla sıcaklık düşümlerinde hipotermik kişiler ısıtılana kadar ölmüş izlenimi verebilir.

HİPOTERMİ BATTANİYESİ NEDİR?

Hipotermi battaniyesi ısıtma yerine mevcut ısıyı muhafaza ederek yalıtım sağlama amacına yönelik olarak kullanılır. Ürün, temel olarak vücuda sarıldığı andan itibaren dışarıdaki havanın içeri geçmesini önleyerek çalışır. Böylece de vücudun ürettiği sıcaklık, bir ısı kaynağı olarak kullanılmış olur. Acil durum battaniyesi, aynı zamanda terleme etkisini de ortadan kaldırarak buharlaşmayla oluşabilecek ısı kayıplarını da en alt düzeye indirir.

