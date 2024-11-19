KOAH hastalarının grip ve zatürre aşısı yaptırmaları önemli

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:25

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:25

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Sezer, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

SİGARA KOAH’IN BAŞLICA NEDENİ

Doç. Dr. Sezer, KOAH’ın akciğerlerde zararlı toz ve gazlara bağlı olarak gelişen, solunum güçlüğü ile seyreden ciddi bir hastalık olduğunu belirtti. KOAH’a yol açan en önemli etkenin sigara olduğuna dikkat çeken Sezer, "Sigara ile akciğerlere alınan binlerce zararlı kimyasal, bronş daralması ve akciğer dokusunun harabiyetine sebep olarak bu hastalığı meydana getiriyor" dedi.

HASTALIĞIN ERKEN BELİRTİLERİ FARK EDİLMİYOR

KOAH’ın akciğerlerde kalıcı ve ilerleyici hasar bırakan bir hastalık olduğunu vurgulayan Sezer, "Akciğer fonksiyonları yarı yarıya azalana kadar belirgin bir şikayete yol açmayabilir ya da belirtiler sigara içmenin normal etkileri gibi algılanabilir" ifadelerini kullandı. En sık görülen şikayetlerin öksürük, balgam ve nefes darlığı olduğunu söyledi.

TEŞHİS VE TANI YÖNTEMLERİ

Doç. Dr. Sezer, KOAH hastalarının muayenelerinde solunum seslerinde azalma, bronş daralmasına bağlı ıslık benzeri sesler ve oksijen seviyelerinde düşüş tespit edilebileceğini belirtti. Ayrıca, akciğer tomografisi ve solunum fonksiyon testleri gibi yöntemlerle hastalığın derecesinin değerlendirildiğini aktardı.

SİGARAYI BIRAKMAK TEDAVİNİN EN ÖNEMLİ ADIMI

KOAH tedavisinde ilk ve en önemli adımın sigaranın bırakılması olduğunu vurgulayan Sezer, "Sigarayı bırakmayan hastalarda diğer tedaviler beklenen etkiyi göstermez. Bu nedenle hastaların kararlılıkla sigarayı bırakma polikliniklerinden destek alması gerekiyor" dedi.

TEDAVİDE BRONŞ AÇICI İLAÇLAR

KOAH tedavisinde bronş genişletici ilaçların önemli bir yer tuttuğunu belirten Sezer, "Bu ilaçlar doğrudan akciğerlere ulaştığı için daha etkili ve düşük dozlarla kullanılabilir. Hastalığın şiddetine göre bir ya da birden fazla bronş açıcı ilaç bir arada kullanılabilir" şeklinde konuştu.

KOAH ALEVLENMESİNE DİKKAT

KOAH hastalarının sigara dumanı, enfeksiyonlar veya tedavi düzensizliği gibi etkenlerle hastalıklarının alevlenebileceğini belirten Sezer, "Bu durum, ilaç dozunun artırılmasını ya da hastanede tedavi gerektirebilir. Bu nedenle şikayetlerinde artış hisseden hastaların hemen doktora başvurması gerekir" dedi.

AŞILARLA ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA

KOAH hastalarının grip ve zatürre gibi enfeksiyonlardan korunmak için düzenli aşı yaptırmasının önemine dikkat çeken Sezer, "Hastalığın ilerlemesini önlemek için bu aşılar zamanında yapılmalı" ifadelerini kullandı.

KOAH’ın önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Murat Sezer, sigara kullanımından uzak durmanın ve erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu belirtti.