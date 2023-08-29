Kök hücre tedavisi kas ve eklem hastalarına umut oluyor!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 12:15

Güncelleme: 29.08.2023 - 12:20

Kök hücreler, insan vücudunda kemik iliği, yağ dokusu gibi alanlarda bulunan ve diğer hücrelere dönüşebilme, kendini yenileyebilme ve çevresini onarabilme yeteneğine sahip hücreler. Uzmanlar; kök hücre tedavisinin amacını; bu faydalı hücreleri topladıktan sonra diz, omuz, kalça, dirsek gibi hasarlanmış vücut bölgelerine enjekte etmek ve hücrelerin hasarlanmış dokuyu iyileştirmelerini sağlamak olduğunu söylüyor.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın, kök hücre tedavisi hakkında merak edilen soruları yanıtlayarak, "Kök hücre tedavisi pek çok hastalığın iyileşmesi için uygulanmaktadır. Yanık hastalarında doku iyileşmesi, kemoterapi hastaları, kan hastalıklarında kullanılan kemik iliği nakilleri kök hücre uygulama örnekleridir. Günümüzde kas - eklem hastalıklarında da faydalı olduğu gösterilmiştir. Kök hücre tedavisi ile ilgili çalışmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Tıp alanında geleceğin en önemli tedavi yöntemlerinden biri olacağına inanılmaktadır. Amerika ve Avrupa’da dahil olmak üzere pek çok dünya ülkesinde uygulanmaktadır" dedi.

"KAYNAMAMIŞ KIRIKLARI TEDAVİ EDEBİLİYORUZ"

Tedavinin uygulandığını hastalıklardan da bahseden Uzm. Dr. Mehmet Emin Aydın, "Kök hücre tedavisi farklı uzmanlık alanları tarafından uygulanmaktadır. Bizler de kas-eklem hastalıklarının tedavisinde başarı ile kullanmaktayız. Bu hastalıkların başında eklem kıkırdak hasarları (diz, kalça kireçlenmeleri), omuz, diz, dirsek, kalça başta olmak üzere kas, tendon ve bağ yaralanmaları, kemikte kanlanma bozukluğu nedeniyle oluşan nekrozlar, kaynamamış kırıklar ve diyabetik ayak sayılabilir" diye konuştu.

"ALERJİ YA DA YAN ETKİ MÜMKÜN DEĞİL"

Hücre toplama işlemi ve uygulamasına da değinen Aydın, ayrıca şunları söyledi:

"Kök hücre toplama işlemi için steril koşullarda, lokal anestezi uygulayarak hastanın karın bölgesinden yağ dokusu alınır (Liposuction). Hasta bu işlem sırasında herhangi bir ağrı duymaz. Alınan bu yağ dokusu özel işlemlere tabi tutularak içerisindeki kök hücreler ayrıştırılır ve konsantrasyonu arttırılır. Toplanıp hazırlanan kök hücreler enjektör içine alınır. Dizde, omuzda, kalçada veya dirsekte hasta olan bölgeye uygun teknikler kullanılarak enjekte edilir. Kök hücreler hasarlı dokuda ağrıyı geçirir, dokunun kendini iyileştirmesine yardımcı olur. Hücreler hastanın kendi yağ dokusundan alındığı için tedaviye bağlı bir alerji ya da önemli bir yan etki beklenmez."