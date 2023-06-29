Kuş gribi ile ilgili önemli gelişme: Bulaşıcılığı engelleyen gen bulundu

Yayınlanma: 29.06.2023 - 23:27

Güncelleme: 29.06.2023 - 23:27

Glasgow Üniversitesi’nden dün yapılan açıklamada, uluslararası bilim insanlarından oluşan ekip tarafından solunum yollarında bulunan BTN3A3 adlı genin, kuş gribine karşı önemli bir savunma olduğu belirtildi. Açıklamada “Çalışma ekibi, bir dizi kapsamlı testle virüsün çoğu türünün BTN3A3 geninin savunmasını aşamadığı için bu genin, insanları kuş gribine karşı korumak için hayati önem taşıdığını ortaya koydu” denildi.

İSPANYOL GRİBİNİ Mİ ETKİLEDİ?

Kuş gribinin nadir durumlarda insanlara bulaştığını belirten bilim insanları, buna örnek olarak, dünya çapında 25 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan 1918 İspanyol gribi virüsünün bir kuş gribi suşusundan ortaya çıktığına inanıldığını ifade etti.

Bilimsel çalışmada, mevsimsel insan virüsleri ya da kuş gribi virüsleri enfeksiyonu sırasında yüzlerce genin davranışı karşılaştırıldı. Sonuçta, BTN3A3 geninin insan hücrelerinde kuş gribinin üremesini bloke edebildiği ortaya kondu.

'PANDEMİ POTANSİYELİ' TAŞIYOR

Açıklamada “Yıkıcı 1918-19 küresel grip pandemisi ve 2009'daki domuz gribi pandemisi de dahil olmak üzere tüm insan influenza pandemilerine BTN3A3'e dirençli influenza virüsleri neden olmuştur. Sonuç olarak bu çalışma, bu gene dirençli olmanın herhangi bir grip türünün insan pandemisi potansiyeline sahip olup olmadığı konusunda kilit bir faktör olabileceğini öne sürmektedir” denildi.

2013’ten bu yana 1500'den fazla kişiye bulaşan ve yüzde 40 ölüm oranına sahip olan H7N9 adlı kuş gribi virüsünün, BTN3A3 geninin ‘engelleyici etkilerinden kaçmasına' izin veren genetik bir mutasyona sahip olduğu ayrıca ortaya konuldu.