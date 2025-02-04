’Sahte alkol’ uyarısı: 'Belirtiler başka hastalıklarla benzer, şüphenin söylenmesi çok önemli'

Yayınlanma: 04.02.2025 - 13:54

Güncelleme: 04.02.2025 - 13:54

Son haftalarda sahte alkol nedeniyle yaşanan ölümler gündeme gelirken, geçtiğimiz günlerde Fatih’te bir kişinin daha sahte alkolden hayatını kaybettiği iddia edildi. Türkiye genelinde sahte alkol üretimine karşı denetimler sıklaştırılırken, operasyonlarda litrelerce sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Burak Demirci, metil alkol (metanol) zehirlenmesi ve tedavi süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

METANOL ZEHİRLENMESİ: ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

Metil alkolün, vücutta etil alkolle aynı enzim tarafından metabolize edildiğini ancak ortaya çıkan metabolitlerin farklı olduğunu belirten Doç. Dr. Burak Demirci, şu uyarılarda bulundu:

"Metanol zehirlenmesi geç fark edilirse hayati risk taşır. İlk belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, karın ağrısı ve halsizliktir. Ancak bu belirtiler başka hastalıklarla karıştırılabilir. Hasta veya yakını, tüketilen alkolün kaynağı belli değilse mutlaka bunu doktora bildirmelidir. Kan gazı testi ile teşhis koyulabilir. Metanol vücutta asidoza yol açarak ağır komplikasyonlara neden olur. Körlükten komaya kadar ilerleyebilen bu tablo erken tedavi edilmezse ölümle sonuçlanabilir."

BİR GECEDE 6-7 VAKA: "KAYBETTİĞİMİZ HASTALAR OLDU"

Metanol zehirlenmesi vakalarında yılbaşı öncesi ve sonrasında ciddi bir artış yaşandığını belirten Demirci, şu çarpıcı bilgileri paylaştı:

"Bir gecede 6-7 hasta metanol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye geldi. Bunlardan 3-4’ü entübe edilerek yoğun bakıma alındı, kaybettiğimiz hastalar oldu. Genellikle 30-60 yaş aralığında erkek hastalar başvuruyor. Alkol tüketimi başlı başına sağlık için büyük bir tehditken, sahte alkolün oluşturduğu risk çok daha büyük. Metanol zehirlenmesine karşı bilinçli olmak ve şüpheli durumlarda hızla sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşıyor."

METANOL ZEHİRLENMESİ KÖRLÜĞE VE BEYİN KANAMALARINA YOL AÇABİLİR

Metanol zehirlenmesinde en belirgin belirtilerden birinin görme kaybı olduğunu vurgulayan Demirci, şu bilgileri verdi:

"Hastalar genellikle bulanık veya çift görme, ışığa karşı hassasiyet, ışık çakmaları veya ‘gözüme perde indi’ gibi şikayetlerle başvurur. Kronik alkol kullanıcıları, belirtileri daha geç fark edebilir. Bu nedenle şüpheli alkol tüketildiğinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulmalıdır. İlerleyen vakalarda nöbetler, koma ve solunum yetmezliği gelişebilir. Beyin kanamaları da görülebilir ve ölüm genellikle solunum durması nedeniyle gerçekleşir."