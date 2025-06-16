Sivrisinekten daha küçük ama ölümcül parazit taşıyor! Uzmanlardan 'yakarca sineği' uyarısı...

Yaz aylarında artan sıcaklıklar, Manisa’da tropikal hastalık riskini artırıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin, özellikle halk arasında “Yakarca” olarak bilinen ve sivrisineğin altıda biri kadar küçük olan sineklere karşı vatandaşları uyardı.

LEISHMANIA PARAZİTİ ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Prof. Dr. Özbilgin, Yakarca sineklerinin Leishmania adlı paraziti taşıdığını ve bu parazitin insanlar için ölümcül olabilecek hastalıklara neden olabildiğini söyledi. “Bu hastalığın iki formu var. Biri halk arasında ‘Şark çıbanı’ olarak bilinen deri tipi, diğeri ise karaciğer ve dalağa kadar ilerleyerek ölüme neden olabilen sistemik formudur” dedi.

HER YIL 60 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişinin Leishmania nedeniyle hastalandığını belirten Özbilgin, bu hastalıktan dolayı yılda 60 bin kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ RİSKİ ARTIRIYOR

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin bu sineklerin yayılımını kolaylaştırdığını söyleyen Özbilgin, “Yakarcalar sıcak havalarda daha fazla çoğalıyor. Doğada köpek, fare, sıçan gibi birçok hayvan bu paraziti taşıyabiliyor ve bu da riski artırıyor” diye konuştu.

MCBÜ Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarı’nda dünyada görülen beş farklı Leishmania türünün tamamının teşhis edilebildiğini belirten Özbilgin, bu imkânın Türkiye’de sadece birkaç merkezde bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu sayede doğru tanı ve hızlı tedavi mümkün oluyor” dedi.

YARALAR UZUN SÜRE GEÇMİYOR, ÇOCUKLAR DAHA RİSKLİ

Hastalığın en belirgin belirtisinin bir ay sonra ortaya çıkan ve aylarca geçmeyen yaralar olduğunu belirten Özbilgin, “Yaralar 6 ay ile 1 yıl arasında iyileşebiliyor. Özellikle çocuklarda kilo kaybı, karaciğer ve dalak büyümesi ile kansızlık gibi ciddi belirtiler görülebilir” uyarısında bulundu.

Manisa’nın, mikro klima etkisi nedeniyle İzmir’den bile daha sıcak olabildiğini vurgulayan Özbilgin, “Bu iklim yapısı, tropikal hastalıkların yayılmasını kolaylaştırıyor. Yakarca sinekleri de bu şartlarda rahatlıkla çoğalabiliyor” dedi.

KORUNMAK MÜMKÜN, DİKKAT ŞART

Vatandaşlara korunma yollarını da aktaran Özbilgin, “Cibinlik kullanımı, çöplüklerin ilaçlanması, açık alanların kapatılması ve uzun kıyafetlerin tercih edilmesi önemli. Yazın yüzde veya ellerde çıban benzeri yaralar görülürse ve aynı semptomlar çevrede başka kişilerde de varsa mutlaka hekime başvurulmalı” dedi.

EVCİL HAYVANLAR İÇİN DELTAMETHRIN TASMA ÖNERİSİ

Evcil köpeklerin hastalığın yayılmasında önemli rol oynadığını belirten Prof. Dr. Özbilgin, “Deltamethrin içeren tasmalar sinekleri uzak tutar. Bu sayede hem hayvanlar hem insanlar korunmuş olur” dedi.

BAKANLIK TEDAVİ SÜRECİNİ TAKİP EDİYOR

Tanı konulan vakaların Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi altına alındığını ifade eden Özbilgin, “Tedavi sonrası hastalar düzenli olarak izleniyor ve takip ediliyor” sözleriyle açıklamasını tamamladı.