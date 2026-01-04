Soğuk hava cilt sağlığını tehdit ediyor: ‘Güneşten koruyucu ürünlerin kışın da kullanılması gerekiyor’

Cumhuriyet’e konuşan Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Başak Yalçın, kış aylarında cilt bariyerinin iki temel nedenle zarar gördüğünü belirterek “Birincisi havaların çok soğumuş olması, ikincisi ise kalorifer ve soba kullanımı nedeniyle ortam havasının kuruması. Her iki durum da cilt bariyerini bozuyor” dedi. Bu durumun özellikle alerjik cilt yapısına sahip bireylerde daha belirgin etkiler yarattığını ifade eden Yalçın, “Atopik dermatit dediğimiz alerjik egzama, cilt bariyerinin zaten zayıf olduğu bireylerde kış aylarında daha sık alevleniyor. Hem soğuk hava hem de kuru ortamlar bu hastalığı tetikliyor. Çocuklar başta olmak üzere erişkinlerde de bu dönemde artış gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KURDEŞEN ATAKLARI YAŞANABİLİR’

Soğuk havaların yalnızca egzama değil, başka cilt hastalıklarını da etkilediğine dikkat çeken Yalçın, “Güneş ışınlarının iyileştirici etkisi olan sedef gibi hastalıklarda da kışın kapalı ve güneşsiz havalar nedeniyle kötüleşme görülebiliyor. Ayrıca soğuk ürtikeri dediğimiz, soğukla tetiklenen kurdeşen türü de bu dönemde sıklaşıyor. Dışarı çıkan bireyler yeterince korunmazsa kurdeşen atakları yaşayabiliyor” uyarısında bulundu. Bazı romatolojik hastalıkların da kış aylarında ciltte belirti verdiğini söyleyen Yalçın, “Raynaud fenomeni gibi durumlarda soğuk hava, parmak uçlarında morarma ya da yaralara neden olabilir. Çok düşük sıcaklıklarda ise donma gibi ciddi cilt hasarları da görülebilir” dedi.

KIŞIN CİLT BAKIMI NASIL OLMALI?

Kış aylarında cilt bakımının da mevsime uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Cildimiz bu dönemde doğal olarak kurur. Bu nedenle hem yüz hem de vücut için daha yoğun nemlendiriciler tercih edilmeli. Yazın kullanılan su bazlı ürünler yerine, kışın daha yağlı ve krem formundaki ürünler öneriyoruz” diye konuştu. Özellikle 50 yaş üstü bireylerde kollarda ve bacaklarda kuruluğun arttığını belirten Yalçın, bu bölgelerin düzenli olarak nemlendirilmesinin egzama gibi sorunların önüne geçebileceğini belirtti.

‘KIŞIN DA GÜNEŞTEN KORUNMAK ÖNEMLİ’

Güneş koruyucu kullanımının sadece yaz aylarına özgü olmadığını da anımsatan Yalçın, “Kışın da güneşten korunmak önemli. Özellikle kayak merkezlerine gidenlerde, karın yansıtıcı etkisi nedeniyle güneş yanıkları sık görülüyor. Bu nedenle güneşten koruyucu ürünlerin kışın da kullanılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.