Tüberküloza dikkat: Her 4 kişiden biri enfekte

Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.04.2024 - 04:00

Hastalığın, tüberküloz hastası bir kişinin öksürme, hapşırma veya konuşmasıyla bulaştığı ifade edilen raporda “Dünyada her yıl 10 milyon kişi tüberküloza yakalanmaktadır. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen her yıl 1.5 milyon kişi tüberkülozdan ölmektedir. Tüberküloz bakterisi ile enfekte olan kişilerin yaşamları boyunca tüberküloza yakalanma riski yüzde 5 ile 10 arasındadır” denildi. Bağışıklık sistemi düşük kişilerin hastalanma riskinin daha yüksek olduğu belirtilen raporda, “Dünyada her dört kişiden biri tüberküloz bakterisiyle enfektedir. Tüberküloz tüm dünyada görülmesine karşın, düşük ve orta gelirli ülkelerde daha yaygındır” ifadeleri yer aldı.



İLAÇ TEDAVİSİYLE İYİLEŞİYOR

Raporda “Yüksek gelirli ülkelerde tüberkülozun tahmini görülme sıklığı yüzbinde 10 iken, düşük gelirli ülkelerde bu oranın 20 kat daha fazla olduğu bildirilmekte. Tüberkülozda yoksullukla beraber diğer sosyal faktörler de önemli rol oynamakta. Küresel bazda tüberkülozun hastalık ve ölüm yükünün büyük bir kısmından ülkeler arasındaki ve ülke içindeki sosyoekonomik eşitsizlikler sorumlu” denildi. Raporda tüberkülozun ilaç tedavisiyle iyileşebilen bir hastalık olduğuna da vurgu yapıldı.