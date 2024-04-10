Tüberküloza dikkat: Her 4 kişiden biri enfekte
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu, tüberküloz hastalığına ilişkin bir rapor yayımladı.
Hastalığın, tüberküloz hastası bir
kişinin öksürme, hapşırma veya
konuşmasıyla bulaştığı ifade edilen
raporda “Dünyada her yıl 10 milyon
kişi tüberküloza yakalanmaktadır.
Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir
hastalık olmasına rağmen her yıl 1.5
milyon kişi tüberkülozdan ölmektedir.
Tüberküloz bakterisi ile enfekte
olan kişilerin yaşamları boyunca
tüberküloza yakalanma riski yüzde 5
ile 10 arasındadır” denildi. Bağışıklık
sistemi düşük kişilerin hastalanma
riskinin daha yüksek olduğu belirtilen
raporda, “Dünyada her dört kişiden
biri tüberküloz bakterisiyle enfektedir.
Tüberküloz tüm dünyada görülmesine
karşın, düşük ve orta gelirli ülkelerde
daha yaygındır” ifadeleri yer aldı.
İLAÇ TEDAVİSİYLE İYİLEŞİYOR
Raporda “Yüksek gelirli ülkelerde
tüberkülozun tahmini görülme
sıklığı yüzbinde 10 iken, düşük gelirli
ülkelerde bu oranın 20 kat daha fazla
olduğu bildirilmekte. Tüberkülozda
yoksullukla beraber diğer sosyal
faktörler de önemli rol oynamakta.
Küresel bazda tüberkülozun hastalık
ve ölüm yükünün büyük bir kısmından
ülkeler arasındaki ve ülke içindeki
sosyoekonomik eşitsizlikler sorumlu”
denildi. Raporda tüberkülozun
ilaç tedavisiyle iyileşebilen bir
hastalık olduğuna da vurgu yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın...'
- 'O görevlerini bir an önce iade et...'
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- YSK'den ret yağmuru!
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı
- AİHM'den Osman Kavala kararı!