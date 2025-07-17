Uzmanı uyardı: Havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonlarda ciddi artış yaşanıyor

Uzman Dr. Behiç Oral, havuz ve denizlerin, hijyen koşulları sağlanmadığında ciddi sağlık riskleri barındırdığını söyledi.

Oral, yaz aylarında havuz ve deniz kaynaklı enfeksiyonlarda belirgin bir artış yaşandığını kaydetti. Dr. Oral, “Havuzlar, özellikle sıcak havalarda bakteri, mantar ve parazitler için adeta bir üreme merkezi haline geliyor. Kirli havuzlarda yüzmek, ishalden kulak enfeksiyonuna, göz iltihabından cilt mantarına kadar pek çok hastalığa davetiye çıkarıyor. Dış kulak yolu enfeksiyonları yaz aylarında en sık görülen sorunlardan biridir. Havuzdan çıktıktan sonra başlayan kulak ağrıları, enfeksiyonun ilk habercisi olabilir. Bu durumda zaman kaybetmeden hekime başvurmak gerekir” diye konuştu. Deniz suyunun her zaman temiz olduğuna dair yaygın bir yanılgı bulunduğunu belirten Dr. Behiç Oral, “Denizler her zaman sandığımız kadar temiz değil. Özellikle büyük şehir plajlarında, kanalizasyon atıklarının karıştığı bölgelerde yüzenlerde ishal vakaları, cilt enfeksiyonları ve kulak iltihapları sık görülüyor” diye konuştu.

Yaz aylarında göz enfeksiyonlarının arttığını dile getiren Dr. Behiç Oral, “Klora hassasiyeti olanlarda ya da suya gözünü tam kapatmadan girenlerde konjonktivit gibi iltihaplar gelişebiliyor. Lens kullanıcılarının mutlaka yüzücü gözlüğü takması gerekir. Cilt enfeksiyonları dikkat edilmesi gereken bir diğer sağlık sorunudur. Havuzda ya da denizde bulunan bakteriler, ciltte en küçük bir çizikten bile vücuda girip enfeksiyon oluşturabilir. Ayrıca mantar enfeksiyonları da yaz aylarında çok yaygın görülür” dedi.

ISLAK MAYO İLE KALMAYIN

Dr. Behiç Oral, enfeksiyonlardan korunma yöntemlerine ile ilgili şu önerilerde bulundu:

"Havuza girmeden önce ve sonra mutlaka duş alın. Uzun süre ıslak mayo ile kalmayın. Kulak tıkacı ve yüzücü gözlüğü kullanın. Denizlerde ise, kirliliğinden emin olmadığınız bölgelerden uzak durun. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi yaşayanlar, ‘nasıl olsa geçer’ diye düşünmemeli. Basit görülen bir ishal bile tedavi edilmezse, özellikle çocuklarda ve yaşlılarda hayati tehlike yaratabilir.”