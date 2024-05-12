Yabancıya ücretsiz sağlık hizmeti

Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 04:00

Değişiklikle ocak ayında yayınlanan kararın kapsamı genişletildi. Kararla, Türkiye’ye gelen ve tedavileri kamuya ait hastanelerde yapılan en fazla 2 bin yabancı hastanın sağlık hizmeti, ilaçları, tıbbi cihaz, ortez-protez ile taburcu edilenlerin ilaçlarından Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşılanması mümkün olan giderler, ücretsiz veya indirimli verilebiliyordu.



7 BİNE ÇIKARTILDI

Dün yayınlanan kararla yılda en fazla 2 bin yabancı hasta sayısı 7 bine çıkarıldı. Bu hastaların sağlık hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortezprotez malzeme giderleri ücretsiz veya indirimli olabilecek. Ayrıca bu kapsamda ayakta muayene olan hastaların ilaç bedelleri, tıbbi cihaz giderleri Sağlık Bakanlığı’nca karşılanacak. Göç İdaresi Başkanlığı ve SGK Başkanlığı yabancı hastaların kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin yürütülmesinde destek sağlayacak.

