Yabancıya ücretsiz sağlık hizmeti
Kamunun ürettiği mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak kişilere yönelik Cumhurbaşkanlığı kararında dün dikkat çeken bir değişiklik yapıldı.
Değişiklikle ocak ayında yayınlanan
kararın kapsamı genişletildi.
Kararla, Türkiye’ye gelen ve tedavileri
kamuya ait hastanelerde yapılan
en fazla 2 bin yabancı hastanın
sağlık hizmeti, ilaçları, tıbbi cihaz,
ortez-protez ile taburcu edilenlerin
ilaçlarından Sağlık Uygulama Tebliği
kapsamında karşılanması mümkün
olan giderler, ücretsiz veya indirimli
verilebiliyordu.
7 BİNE ÇIKARTILDI
Dün yayınlanan kararla yılda en
fazla 2 bin yabancı hasta sayısı 7
bine çıkarıldı. Bu hastaların sağlık
hizmeti, ilaç, tıbbi cihaz, ortezprotez malzeme giderleri ücretsiz
veya indirimli olabilecek. Ayrıca
bu kapsamda ayakta muayene
olan hastaların ilaç bedelleri, tıbbi
cihaz giderleri Sağlık Bakanlığı’nca
karşılanacak. Göç İdaresi Başkanlığı
ve SGK Başkanlığı yabancı hastaların
kayıt ve hizmet sunum süreçlerinin
yürütülmesinde destek sağlayacak.
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