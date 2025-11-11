10 Kasım mevlidine karşı provokatif çağrı: Gözaltına alındı

Kocaeli Valiliğinin 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında il ve ilçelerdeki tüm camilerde mevlit okutulması yönündeki kararı sonrası, M.K. isimli şahıs sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

M.K. paylaşımında, "Allah düşmanlarına rahmet okunmasına müsaade etmeyelim" ifadelerini kullanarak Gebze Arapçeşme Camisinde toplanma çağrısında bulundu. Paylaşımın ardından harekete geçen emniyet ekipleri, M.K.'yı sabah saatlerinde Çayırova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, Arapçeşme Camisi'nde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için cami çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Okunan mevlit ve kılınan namazın ardından program sorunsuz şekilde tamamlandı.