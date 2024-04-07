10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’nin kasası sıfırlanmış: ‘400 milyon lira borcu var. Kasada 1 lira yok’
AKP'den CHP'ye geçen Antalya Kaş Belediyesi'nin başkanı Erol Demirhan, “400 milyon lira belediyenin borcu var. Kasada 1 lira yok. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar yemeği ihale etmişsiniz. 5 bin kişi yemek yedi mi orada” dedi.
31 Mart yerel seçimlerinde 10 yıldır AKP’nin yönetiminde
olan Kaş Belediyesi’ni CHP’nin adayı Erol Demirhan yüzde 53.9 oy ile kazandı.
Kaş Belediye Meclisi bugün toplandı. Demirhan, belediyenin
mali tablosuna ilişkin konuştu. Demirhan, şunları söyledi:
“Ufak da olsa bir tabloya baktık hiç iç açıcı değil. Şu anda
400 milyon lira belediyenin borcu var. Daha geride de var. Müteahhitlerin hepsi
para istiyor, kasada 1 lira yok, İller Bankası’ndan gelen pay yeterse
memurlara, işçilere vereceğiz. Büyük bir savurganlık var. Herkes kadro almış.
Nerede ne yaptıkları da belli, onları da bulacağız.
Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sahilde bir tane yol
yapılıyordu görmüşsünüzdür. Ne görüyorsunuz orada? Tabelayı görmüşsünüzdür
orada asılı olan fiyatı. 6 milyon 250 bin lira artı KDV. Para havadan
bulunmuyor. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar
yemeği ihale etmişsiniz, 5 milyon 700 bin artık KDV, bu paralarla kaç kişi
yemek yedi? 5 bin kişi yemek yedi mi orada? 5 bin kişi yemek yedi diye
yazılmış. Bunlar belediyenin cebinden çıkıyor başka bir yerden çıkmıyor."
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