10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’nin kasası sıfırlanmış: ‘400 milyon lira borcu var. Kasada 1 lira yok’

AKP'den CHP'ye geçen Antalya Kaş Belediyesi'nin başkanı Erol Demirhan, “400 milyon lira belediyenin borcu var. Kasada 1 lira yok. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar yemeği ihale etmişsiniz. 5 bin kişi yemek yedi mi orada” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:06
Abone Ol google-news

31 Mart yerel seçimlerinde 10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’ni CHP’nin adayı Erol Demirhan yüzde 53.9 oy ile kazandı.

Kaş Belediye Meclisi bugün toplandı. Demirhan, belediyenin mali tablosuna ilişkin konuştu. Demirhan, şunları söyledi:

“Ufak da olsa bir tabloya baktık hiç iç açıcı değil. Şu anda 400 milyon lira belediyenin borcu var. Daha geride de var. Müteahhitlerin hepsi para istiyor, kasada 1 lira yok, İller Bankası’ndan gelen pay yeterse memurlara, işçilere vereceğiz. Büyük bir savurganlık var. Herkes kadro almış. Nerede ne yaptıkları da belli, onları da bulacağız.

Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sahilde bir tane yol yapılıyordu görmüşsünüzdür. Ne görüyorsunuz orada? Tabelayı görmüşsünüzdür orada asılı olan fiyatı. 6 milyon 250 bin lira artı KDV. Para havadan bulunmuyor. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar yemeği ihale etmişsiniz, 5 milyon 700 bin artık KDV, bu paralarla kaç kişi yemek yedi? 5 bin kişi yemek yedi mi orada? 5 bin kişi yemek yedi diye yazılmış. Bunlar belediyenin cebinden çıkıyor başka bir yerden çıkmıyor."  

 



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi sert yükseldi

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi sert yükseldi
15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü

15 yaşındaki çocuğun kamyonla çarptığı motosikletli öldü
43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı

43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!
Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı

Resmi Gazete'de yayımlandı... Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını artırdı
Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi

Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi
Dikkat çeken yerel seçim değerlendirmesi: Seçimi CHP mi kazandı, AKP mi kaybetti?

Dikkat çeken yerel seçim değerlendirmesi: Seçimi CHP mi kazandı, AKP mi kaybetti?
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!