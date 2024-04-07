10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’nin kasası sıfırlanmış: ‘400 milyon lira borcu var. Kasada 1 lira yok’

Yayınlanma: 07.04.2024 - 22:06

Güncelleme: 07.04.2024 - 22:06

31 Mart yerel seçimlerinde 10 yıldır AKP’nin yönetiminde olan Kaş Belediyesi’ni CHP’nin adayı Erol Demirhan yüzde 53.9 oy ile kazandı.



Kaş Belediye Meclisi bugün toplandı. Demirhan, belediyenin mali tablosuna ilişkin konuştu. Demirhan, şunları söyledi:

“Ufak da olsa bir tabloya baktık hiç iç açıcı değil. Şu anda 400 milyon lira belediyenin borcu var. Daha geride de var. Müteahhitlerin hepsi para istiyor, kasada 1 lira yok, İller Bankası’ndan gelen pay yeterse memurlara, işçilere vereceğiz. Büyük bir savurganlık var. Herkes kadro almış. Nerede ne yaptıkları da belli, onları da bulacağız.

Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Sahilde bir tane yol yapılıyordu görmüşsünüzdür. Ne görüyorsunuz orada? Tabelayı görmüşsünüzdür orada asılı olan fiyatı. 6 milyon 250 bin lira artı KDV. Para havadan bulunmuyor. 500 bin liralık top alınmış böyle bir şey yok. 7 milyon lira iftar yemeği ihale etmişsiniz, 5 milyon 700 bin artık KDV, bu paralarla kaç kişi yemek yedi? 5 bin kişi yemek yedi mi orada? 5 bin kişi yemek yedi diye yazılmış. Bunlar belediyenin cebinden çıkıyor başka bir yerden çıkmıyor."