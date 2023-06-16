2023 Dijital Haber Raporu yayımlandı: En güvenilir gazete Cumhuriyet

Yayınlanma: 16.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.06.2023 - 03:00

Oxford Üniversitesi ve Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan 2023 Dijital Haber Raporu’na göre Cumhuriyet gazetesi, Türkiye’de araştırmaya konu olan 5 basılı yayın kuruluşu arasında en güvenilir marka oldu. Araştırmaya konu olan 15 TV ve basılı yayın kuruluşunun dahil edildiği raporda Cumhuriyet, en güvenilen ikinci marka olarak görüldü.

Dünya genelinde ankete katılanların yüzde 40’ı çoğu zaman haberlere güvendiğini söylerken bu oran 2022’ye kıyasla iki puan düşüş gösterdi. Türkiye’de ise bu oran geçen yıla göre bir puan düşüşle yüzde 35 düzeyine geriledi.

Raporda “Çoğu habere çoğu zaman’ güvenenlerin oranı” ise 2023’te yüzde 35 olarak gerçekleşti. Haber kaynakları bakımından 2015-2023 yılları arasında Türkiye’deki değişimde en büyük farklılık, gazete ve dergi gibi matbu haber kaynaklarının oranında izlendi. Haber kaynağı olarak 2015’te yüzde 50 olan basılı yayınlar, bu yıl yüzde 21’e düştü.

SİSTEMATİK SANSÜR

Öte yandan sosyal medya da dahil olmak üzere çevrimiçi haber kaynakları, düşüş eğiliminde olmakla beraber yüzde 75 ile en fazla kullanılan haber kaynağı oldu. Ayırca TV’nin yeri ise 2015’te yüzde 75 oranından 2023’te yüzde 56’ya geriledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) hükümetin “internette neredeyse sistematik sansür” politikası izlediği tespitine yer verilen raporda Türkiye’nin dünya basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 165’inci sırada yer aldığı anımsatıldı.

Türkiye’de ise haber kaynağı olarak YouTube’un ilk sırada yer aldığı sosyal medya platformlarının dağılımı şöyle: YouTube: Yüzde 45, Instagram: Yüzde 40, Facebook: Yüzde 33, WhatsApp: Yüzde 28, Twitter: Yüzde 26, TikTok: Yüzde 10.