Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Çiftçi bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile İçişleri Bakanlığı’nda bir araya geldiklerini açıkladı.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, iki bakanlık arasındaki koordinasyonun önemine dikkati çekti.

Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde adaletin tesisi ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Adaletin tesisi ile kamu düzeninin korunması noktasında bakanlıklarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve kararlılık, milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatıdır” ifadelerini kullandı.

“İŞBİRLİĞİ DEVLET GELENEĞİNİN TEZAHÜRÜ”

İki bakanlık arasındaki işbirliğinin devlet geleneğinin bir yansıması olduğunu vurgulayan Gürlek, “Hukuku ve nizamı birlikte güçlendiren bu işbirliği; köklü devlet geleneğimizin ve milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun açık bir tezahürüdür” dedi.

Gürlek ayrıca, görüşmede gösterilen ev sahipliği ve yapılan değerlendirmeler için İçişleri Bakanı Çiftçi’ye teşekkür ederek, “Rabb'im devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerine yer verdi.