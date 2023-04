Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, halkı 'şampanya'yla böldüğü sözlerini savundu: 'Bizim söylediğimizde ne var?'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 09:34

Güncelleme: 29.04.2023 - 10:45

Şanlıurfa'dan AKP milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentte bir seçim etkinliği sırasında söylediği "Seçim akşamı ya şampanya patlatıp sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" sözleriyle ilgili konuştu.

Haber Global'de konuk olduğu programda konuşan Bakan Bozdağ, büyük tepkiye yol açan sözlerini savunmaya devam edip şu ifadeleri kullandı:

"Bu tepkiler istismar tepkileri. Bizim söylediğimizde ne var? Sosyal medyada bir sürü insan nasıl kutlayacağına dair videolar var, haberler var. En son İngiliz The Guardian gazetesinin dış haberler şefi 14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse eğer, Washington'dan Berlin'e kadar şampanyayla kutlama yapılacağına dair açıklama yaptı. Ben de bu açıklamalar üzerine vatandaşlarımıza değerlendirmemi yapıyorum. O gün çıkan sonuçlar üzerine 'ülkemizde bazıları böyle kutlacak bazıları da böyle kutlayacak' diyorum. Bunda anormal olan yanlış olan ne var? Biz doğru bir tespiti yapmışız. Ama siyaseten onlar bunu istismar ediyor. 'Bak ayrıştıyor, bak kutuplaştırıyor...' Çok net söylüyorum, biz ayrıştırma kutuplaştırma dili hiç bir yerde kullanmıyoruz. Birleştiren bir dil kullanıyoruz".

SEÇİM TAHMİNİ

Bozdağ, seçim tahminini dile getirirken de şöyle konuştu :

"Ben halkın içindeyim, halkın partimize ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini görüyorum. Türkiye'de bir sokağa bakarak Türkiye'nin seçimi hakkında kimse karar veremez. Anketlerde yurt dışı seçmenler yok, kırsalın önemli bir kısmı ölçülmüyor. Yurt dışı seçmenin yüzde 70'i AK Parti'ye veriyor, bu elbette sonucu değiştirir. 1999'dan beri seçimlerden olan ve ter döken birisiyim. Bu sonuçları tecrübemle de görebiliyorum. İlk turda bu iş biter, Cumhur İttifakı da bu seçimlerde salt çoğunluğu alır."

'İMRALI'YLA GÖRÜŞME

Bakan Bozdağ, iktidar temsilcilerince terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşme yapıldığı iddiası üzerine de "Ellerinde ne varsa koysunlar ortaya. siyaseten kendilerine istismar edecek konu bulamayınca orada görüşme yapılacak bilmem ne deyip konuşuyorlar, çok net, yalan yalan yalan" dedi.

'SOĞAN'IN SİMGELEDİĞİ HAYAT PAHALILIĞI

Bozdağ, son dönemde soğan fiyatı üzerinden kendini gösteren hayat pahalılığı gerçeğine ilişkin de "Evet, soğan da önemli, her şey önemli, hepsini ayrı yere koyup değerlendirmek lazım. Türkiye'de bir açlık yokluk söz konusu değil. Her yerde her şey var buna erişim de var. Muhalefet öyle bir tablo ortaya koyuyor ki, insanlar aç, hiçbir şey bulamıyor. İnsanlar görüyor ve bunu söyleyenlere inanmıyor. Pahalılık var ama açlık ve yokluk diye bir şey yok. Alım gücü var insanların ve alıyor. Ülkenin refahı sadece soğanla ölçülmez. Binlerce ton soğanın bedelini bir bilgisayarla alabiliyorsunuz. Vatandaşa daha iyi imkanlar sunan bir ülke olduğumuzda da bunları göreceğiz" yorumu yaptı.