ADD’den Cumhuriyetin kurucularına hakaret eden Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusu

2. Abdulhamit’in 4. kuşak torunu Orhan Osmanoğlu’nun kızı Berna Sultan Osmanoğlu’nun düğün töreninde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosu hedef gösterilmesi tepkilere neden oldu. Son olarak ADD, Cumhuriyetin kurucularına hakaret eden Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.02.2024 - 04:00
ADD’den Cumhuriyetin kurucularına hakaret eden Şevki Yılmaz hakkında suç duyurusu
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Düğün törenine katılan eski Refah Partisi (RP) Milletvekili ve Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz yaptığı konuşmada “Osmanlı’yla iftihar ediyorum. Osmanlı’yı süren soysuzları da lanetle anıyorum” demişti.

Söz konusu törene Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın da katılması dikkat çekti.

‘ALENEN SUÇ İŞLİYOR’

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt, Yılmaz’ın söz konusu ifadelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz’ın ifadelerini alıntılayan Bozkurt, “Bu tarih cahili hadsiz, Atatürk’e, Kuvayı Milliye kahramanlarımıza ve TBMM’ye ‘Soysuz’ diyerek alenen suç işliyor. Yasaları uygulamakla görevli olanlar ve özellikle cumhuriyet savcıları duymuyor mu? Duymaz, görmezlerse biz duyup görmeleri için görevimizi yerine getirecek, gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Bozkurt’un açıklamasının ardından ADD tarafından da suç duyurusunda bulunuldu.

Yapılan suç duyurusunda; “Emperyalist işgalcilerle işbirliği yapan, Sevr adlı ihanet antlaşmasını onaylayan, düşmana yardım eden ve isyanlarla Milli Mücadele’yi yenilgiye uğratmaya çalışan, zaferin ardından vatanından kaçarak emperyalistlere sığınan ve Büyük Millet Meclisi’nce hain ilan edilenler yüceltilmiştir” denildi.

İNCE’DEN ŞİİRLİ YANIT

Öte yandan Şevki Yılmaz’a tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından şu şiiri paylaştı:

“Atatürk’e soysuz demiş itin birisi. Soysuz kimmiş babana sor hele. Arı namusu çatlamış ayı irisi. Sen bizim köylerden geç hele. Bu herifin önü sonu ayandır. Anlayana benim sözüm beyandır. Seni adam yerine koyan hayvan oğlu hayvandır. Gel de o sözü burada söyle hele.”


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