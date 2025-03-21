Ahmet Davutoğlu'ndan muhalefete: 'Türkiye'yi kaosa sürüklemeyin'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Türkiye’nin sokakları, her yerde hareketlilik, kaos beklentisi. Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin” dedi.

Ahmet Davutoğlu'ndan muhalefete: 'Türkiye'yi kaosa sürüklemeyin'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 21:57

Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı’nın bir restoranda düzenlenen iftar yemeğine katılan Ahmet Davutoğlu, partililerle bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Davutoğlu, muhalefet partilerine seslendi.

"HER TEPKİ GÖSTERİLİR AMA..."

Davutoğlu, “Türkiye’nin sokakları, her yerde hareketlilik, kaos beklentisi. Buradan da muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerinize getirin ama asla Türkiye'yi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik, meşru yolların dışına kimse tevessül etmesin. Her tepki gösterilir ama mutlaka demokratik yollarla gösterilir. Bir günde borsa çöktü neredeyse. Bu olay yüzünden trilyonlar kaybettik. Yolsuzluklarla mücadeleyse, kaybetmeye de hazırız. Ama ondan sonrası ne gelecek ona bakacaksınız. Herkesin korku içinde yaşadığı, saat başı birilerini görevden alındığı, birilerinin gözaltına alındığı, bize sıra ne zaman gelecek diye insanların tedirgin olduğu iktidar içinde dahi doğruyu, hakikati, gidişattaki bozuklukları görüp, sesini yükseltmek isteyenlerin ya bana da gelirlerse diye korktuğu bir yerde ülke düzelmez” dedi. 


Etiketler: #ahmet davutoğlu #muhalefet #kaos

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