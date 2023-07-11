Ahmet Hakan Coşkun'dan AKP'ye 'konser' uyarısı: 'Seçimleri neden kaybettik?' diye düşünmek zorunda kalırlar

Yayınlanma: 11.07.2023 - 10:32

Güncelleme: 11.07.2023 - 10:32

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun, son dönemde dinci çevrelerin kampanyaları ve hedef gösteren açıklamaları üzerine bazı festival ve konserlerin iptal edilmesi furyasını köşesine taşıdı.

Son olarak Balıkesir'deki 4'üncü Aromaterapi Festivali kapsamında sahne alması planlanan şarkıcı Hande Yener'in konserinin AKP'li büyükşehir belediyesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Ahmet Hakan Coşkun, AKP'nin bu şekilde gitmesi halinde "büyük kaybedeceği" uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili yazısında, "Balıkesir Belediyesi Kuran kursu değildir, AK Parti de dini bir vakıf değildir" diyen Coşkun, "Belediyeler sadece belli bir duyarlılığa değil, herkese hizmet verecek. AK Parti sadece belli bir yaşam tarzına değil, herkese seslenecek" ifadelerini kullandı.

Coşkun, yazısının devamında, konuyu yerel seçimlere de getirerek iktidar partisine "Sadece dini cemaatlerin, derneklerin, vakıfların arzuları doğrultusunda politika yürütülürse...Önümüzdeki yerel seçimlerden sonra AK Parti, “Biz bu seçimleri neden kaybettik?” diye kara kara düşünmek zorunda kalır" uyarısı yaptı.

Son genel seçimlerde büyükşehirlerin ve gençliğin AKP'den uzaklaştığının görüldüğüne dikkat çeken Ahmet Hakan Coşkun, yazısını "AK Parti’yi yönetenler, oturup bu konuda doğru dürüst bir politika geliştirmeliler. Yoksa bundan çok zarar görecekler" diyerek tamamladı.

Şarkıcı Hande Yener, konserinin iptal edilmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu akşam gerçekleşecek Balıkesir konserimiz, bazı gelen tepkiler üzerine Balıkesir Belediyesi tarafından maalesef iptal edilmiştir. Her türlü görüşe saygı duyuyorum ancak bazen birbirimizin sesi olmamız gerekir. Ben yasaklanacak bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Enerjimle ve tüm sevgimle sahnede olmaya, karşılıklı şifalanmaya devam edeceğim, bu değişmez. Başka bir zaman görüşmek dileğiyle Balıkesir. Hümanist olmak ve toplumu ayrıştırmamak en uygun davranış biçimi ve hep tercihim bu..."