Cumhuriyet Gazetesi Logo
AİHM'den 'Selahattin Demirtaş' kararı: İtirazı reddettiler!

AİHM'den 'Selahattin Demirtaş' kararı: İtirazı reddettiler!

3.11.2025 21:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
AİHM'den 'Selahattin Demirtaş' kararı: İtirazı reddettiler!

Adalet Bakanlığı'nın, AİHM'in Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz etmesi üzerine, AİHM'den yeni bir karar geldi. AİHM yapılan bu itirazı reddetti.

Adalet Bakanlığı, 7 Ekim'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti.

 

AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.

 

AİHM Paneli, yapılan bu itirazı reddetti.

Image

 

Demirtaş, kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

İlgili Konular: #AİHM #Selahattin Demirtaş