AİHM'den 'Selahattin Demirtaş' kararı: İtirazı reddettiler!

Adalet Bakanlığı, 7 Ekim'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına sürenin dolmasına bir gün kala itiraz etmişti.
AİHM 2. Dairesi tarafından Demirtaş ile ilgili verilen kararın AİHM Büyük Dairesinde yeniden ele alınması talebinde bulundu.
AİHM Paneli, yapılan bu itirazı reddetti.
Demirtaş, kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen davada çeşitli suçlardan toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.