AKP açılımda frene bastı: ‘Umut hakkı’ ve Öcalan vurgusu kulisleri alarma geçirdi

TBMM’de yürütülen yeni açılım sürecinde komisyon çalışmalarının raporlama aşamasına gelinmesiyle birlikte, AKP cephesinde ciddi bir huzursuzluk yaşandığı kulislere yansıdı. Özellikle bazı raporlarda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “umut hakkı” ve serbestlik çağrılarının açık biçimde yer almasının, parti içinde yüksek sesle itirazlara yol açtığı ifade ediliyor. AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, bu söylemlerin yalnızca siyasi değil, toplumsal ve psikolojik sonuçlar da doğuracağı görüşü dile getiriliyor. Parti yönetimine yakın isimler, açılım sürecinin bu dil üzerinden ilerlemesinin, kamuoyunda sert bir tepkiye yol açabileceği, özellikle güvenlik hassasiyeti yüksek seçmen nezdinde AKP’ye ağır bir siyasi maliyet çıkarabileceği uyarısında bulunuyor.

‘BU S ÖYLEMLE SANDI ĞA GİDİLEMEZ’

AKP’li milletvekilleri arasında yapılan kapalı toplantılarda, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın çözüm sürecinin merkezine yerleştirilmesinin, geçmiş çözüm süreci deneyimleri nedeniyle toplumda travmatik bir hafızayı yeniden canlandırdığı vurgulanıyor. Kulislerde, “umut hakkı”, “infaz indirimi” ya da “özgürlük” gibi kavramların, PKK elebaşı üzerinden tartışılmasının, AKP’nin uzun süredir kurduğu terörle mücadele söylemiyle açık bir çelişki yarattığı ifade ediliyor. AKP’li bir milletvekilinin değerlendirmesi kulislere şöyle yansıdı:

“Bu başlıklar siyasette savunulamaz. Terör örgütü elebaşı üzerinden kurulan bir dil, AKP’ye oy kazandırmaz; tam tersine mevcut seçmeni de uzaklaştırır.”

PARTİ TABANI VE İTTİFAK DENGESİ KAYGISI

AKP kulislerinde öne çıkan bir diğer başlık ise parti tabanının göstereceği tepki... Özellikle milliyetçi-muhafazakâr seçmenin, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın adının yeniden gündemin merkezine taşınmasına karşı son derece hassas olduğu belirtiliyor. Bu durumun yalnızca AKP tabanında değil, Cumhur İttifakı dengeleri açısından da riskli bir tablo yaratabileceği ifade ediliyor. Parti içi değerlendirmelerde, bu söylemlerin ittifak içinde yeni gerilim alanları doğurabileceği uyarısı yapılıyor.

‘DEVLET Ç İZGİSİ’ VURGUSU ÖNE ÇIKIYOR

AKP cephesinde öne çıkan eğilimlerden biri de açılım sürecinin terörle mücadele perspektifinden koparılmaması yönünde... Parti yönetiminin, kamuoyuna dönük mesajlarda “devletin kırmızı çizgileri”, “güvenlik” ve “milli birlik” vurgusunu yeniden öne çıkarmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Kulislerde, AKP’nin bundan sonraki süreçte daha kontrollü ve mesafeli bir tutum alabileceği, PKK elebaşı Öcalan’ı merkeze alan hiçbir söylemi sahiplenmeyeceği dile getiriliyor.

SANDIK HESABI BELİRLEYİCİ

AKP kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, açılım sürecinin geldiği noktada sandık hesabının belirleyici hale geldiği açık biçimde ifade ediliyor. Parti yönetimi açısından, terör örgütü elebaşı üzerinden yürütülen bir tartışmanın, ne toplumsal meşruiyet ne de siyasal karşılık üretebileceği görüşü ağırlık kazanıyor. AKP kulislerinde özetlenen tablo net:

Açılım süreci tartışılabilir; ancak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın adı, serbestlik çağrıları ve “umut hakkı” söylemi gündemin merkezine taşındığı anda, AKP açısından bu sürecin siyasi zemini de toplumsal karşılığı da kalmıyor.