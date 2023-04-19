AKP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Bingöl milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Bingöl milletvekili adayları kim? AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bingöl milletvekili adayları kim? AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi...
AKP BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
FEYZİ BERDİBEK
ZEKİ KORKUTATA
FURKAN UFUK COŞKUN
Resmi İlanlar
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