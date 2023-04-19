AKP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde AKP'nin Bingöl milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, AKP Bingöl milletvekili adayları kim? AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:33
AKP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bingöl milletvekili adayları kim? AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi...

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FEYZİ BERDİBEK

ZEKİ KORKUTATA

FURKAN UFUK COŞKUN


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