AKP Bingöl milletvekili adayları kim? 2023 AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 13:33

Güncelleme: 19.04.2023 - 13:36

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, AKP'nin Bingöl milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, AKP Bingöl milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, AKP Bingöl milletvekili adayları kim? AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi! İşte, AKP Bingöl milletvekili adayları tam listesi...

AKP BİNGÖL MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FEYZİ BERDİBEK

ZEKİ KORKUTATA

FURKAN UFUK COŞKUN