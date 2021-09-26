AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'dan yurt açıklaması: Gurur kaynağımız

26 Eylül 2021 Pazar, 18:55

Yüksek ev kiraları ve yurt sorunlarıyla mücadele eden öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için ülkenin dört bir yanında eylemlerini sürdürüyorlar.

Yurt tartışması sürerken AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'dan tepki çeken açıklamalar geldi.

Kavuncu, yurt bulmak ve barınmak için eylem yapan öğrencilere destek veren muhalefet partileri için "Yalanlarla, düzmece tiyatrolarla gurur tablomuz olan yurtlarımızla ilgili provokasyon peşinde koşmaktadır" ifadelerini kullandı.

"OTEL GİBİ KULLANILAN MEKANLAR..."

19 yıl önce AKP görevi devraldığında ülkede yurt sayısının 190 iken bu günkü yurt sayısının 769 olduğuna dikkat çeken Kavuncu, "19 yıl önce 180 bin olan yurt kapasitesi 720 binleri geçmiştir. Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar 81 ilimize 241 ilçemize yurtlar yapılmıştır. 80 yılda yapılan yurtların 3 kat fazlasını yaparak hizmete sunan iktidarımız sayısal verilerin yanı sıra nitelik anlamında da yurtlarda devrim niteliğindeki hizmetlere imza atmıştır. AKP öncesi, barınma, ısınma, yemek, banyo gibi temel ihtiyaçlara dahi cevap veremeyen yurtlardan; AKP iktidarımızla, beslenme yardımının 9 liradan 570 liraya yükseltildiği, açık büfe yemek imkanın sunulduğu adeta 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren yurt konseptine geçilmiştir. Ayrıca, yurtlarda gerçekleştirilen programlarla, açılan, kurslar, seminerler, spor ve sanatsal etkinliklerle yurtlar, sadece yenilip içilip otel gibi kullanılan mekanların ötesinde, birer sanat merkezi ve mektep’e dönüştürülmüştür" diye konuştu.

'BARINAMIYORUZ' EYLEMLERİNİ HEDEF ALDI

Diğer taraftan, maazallah milletin başına gelebilecek bir olumsuzluktan nemalanma peşinde koşan muhalefet de son günlerde ısrarla, yalanlarla, düzmece tiyatrolarla gurur tablomuz olan yurtlarımızla ilgili provokasyon peşinde koşmaktadır" diyen Kavuncu, "Bu hizmetleri sabote etmek, gençlerimizi istismar ederek kamuoyunu yanıltmak için bazı eylemlerin sahnelediğini müşahede etmekteyiz. İstanbul’da “Barınamıyoruz” eylemlerine katılanların barınmayla ilgili bir sorunu olmadığı resmi kurumlarca tespit edilmiştir. Eylemlere 127 kişinin katıldığı, 73 inin İstanbul’da zaten ikamet ettiği barınmayla ilgili sorunu olmadığı, 28’nin başka illerdeki üniversitelerde okuduğu, 12’sinin ikametinin il dışında olduğu, 8’inin üniversiteye kaydının olmadığı, 5’inin üniversite mezunu olduğu ve birçoğunun yurt başvurusu olmadığı gerçekleri milletimizle paylaşılmıştır. CHP lideri Kılıçtaroğlu’nun olmayan yurt sorununu bir yılda çözerim dediği dakikalarda; İBB’nin 2018 yılında yapımına başladığı 1875 kişilik yurt projesinin CHP’li İmamoğlu tarafından askıya alındığı ortaya çıkmıştır. Fütursuzca bir birlerinden dahi haberi olmayanların mumları anında sönmüştür" ifadelerini kullandı.