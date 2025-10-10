AKP'den 'Gazze Görev Gücü'ne yeşil ışık: 'Her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün (10 Ekim Cuma) Gazze Görev Gücü hakkında "Meclis Başkanlığımıza gelecek her türlü tezkere ve talebi destekleyeceğiz" dedi.

"ORTAYA BİR TEKLİF ÇIKACAKTIR, DEĞERLENDİRME YAPILACAKTIR"

Filistin ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının ardından Gazze'ye gönderilmesi konuşulan görev gücüne ilişkin tezkerenin ne zaman TBMM Başkanlığı'na sunulacağının sorulması üzerine Güler, şu yanıtı verdi:

“Detayı Dışişleri Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Başkanlığımız çalışıyorlar. Yakın zamanda karşılıklı ateşkes ve devamında alınacak Gazze ve bölgesindeki tedbirlerle ilgili hususlar henüz bize intikal etmiş değil. Ekim ayı içerisinde Meclis Başkanlığı’mıza süresi biten 3 tezkeremiz var, belki bazılar devam etmeyebilir. Suriye-Irak tezkeresi, Lübnan tezkeresi, Orta Afrika ve Mali Cumhuriyeti’ne yönelik tezkeremiz bu ay içerisinde Meclis Başkanlığı’mıza gelecektir.

Bunun da çerçevesini tabii hem Dışişleri Bakanlığımız hem Milli Savunma Bakanlığı oradaki durumu... Bu konuda ortaya bir teklif çıkacaktır, değerlendirme yapılacaktır, sonra da Cumhurbaşkanlığı’mızın tezkeresi olarak Meclis Başkanlığı’mıza gelecektir. Henüz daha erken. Katil, soykırımcı, zalim İsrail, anlaşmanın olduğu tarihte ve saatlerde bile maalesef Gazze’yi bombalamaya devam etmişti. İnşallah orada bu saldırganlık, bombalamalar da son bulur. Masum ve mağdur Gazze halkı, yaşadıkları kendi topraklarına inşallah dönerler.”

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hamas-İsrail ateşkesinin ardından "Gazze Görev Gücü'nde yer alacağız, anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

MSB AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da, Gazze için görev yapacak Görev Gücü’nde TSK’nın yer alıp almayacağına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine tevdi edilecek her türlü göreve hazırdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin de dahil olduğu arabuluculuk faaliyetleri sonucunda Gazze’de ateşkes sağlanmış olmasından duyulan memnuniyet belirtilirken, "İki yıldır ağır bir insani trajedinin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların derhal ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması hayati önemdedir" denildi.

KOMİSYON ÖCALAN'I DİNLEYECEK Mİ?

Öte yandan 'Süreç Komisyonu' üyeleri arasından seçilecek bir heyetin İmralı Adası'na gideceği yönündeki iddialara ilişkin soruyu da yanıtlayan Güler, şöyle konuştu:

“Komisyon değerlendirecektir. Çarşamba günü itibarıyla da komisyon toplantısını yaptı. Bizim buradaki mevcut yapılan çalışmanın birincil amacı terörün bir daha bu toplumun gündemine gelmeyeceği şekilde, hiçbir şart ve hiçbir koşul altında, asla bir daha silahın ve şiddetin konuşulmayacağı ortamı ve kalıcı varlığı tespit etmesi lazım.

Bizim hedefimiz, terörün son bulmasıdır, terörün ortadan kalkmasıdır, silahların tamamen ortadan kaldırılmasıdır ve PKK terör örgütünün de kendi almış olduğu fesih kararı noktasında da her türden faaliyetlerini dağıtması ve kendini feshettiği kararı doğrultusunda ortadan kaldırması lazım. Bizim esas sormamız, takip etmemiz gereken husus budur. Bu önceliğin önüne, yanına, sağına soluna herhangi bir şey koymaya gerek yok. Komisyon yeri geldiğinde, çalışmaların tamamladığında ihtiyaçlar neyse tekrar değerlendirilir, bir değerlendirmeden sonra ortaya bir husus çıkar, gündemimize alır, konuşuruz. Komisyona farklı bir yol çizmemiz bir durum değil."