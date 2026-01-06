AKP'den 'uzun yargılama' adımı: Mahkemelere cevap vermeyene ceza geliyor

Son yıllarda özellikle muhalefetteki isimleri hedef alan mahkeme süreçleriyle tartışma konusu haline gelen uzun yargılama sorununa karşı iktidarın bir düzenleme hazırlığında olduğu aktarıldı.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre, mahkemelerin maddi gerçeğe ulaşmak için kamu veya özel kurumlardan talep ettiği belgelerin aylarca gönderilmemesi, artık sadece bir "yazışma sorunu" değil, cezai bir yaptırım konusu olacak.

Habere göre Adalet Bakanlığı kaynakları, bu gecikmenin temel nedenlerinden birinin, dava dosyasının tamamlanması için gereken resmi yazıların ilgili kurumlardan bir türlü gelmemesi olduğunu belirtiyor.

Mahkemeler şu an geciken cevaplar için "suç duyurusunda bulunulacağı" uyarısı yapsa da, bu mekanizma uygulamada etkin çalışmıyor.

ZAMANINDA CEVAP GELMEZSE CEZA

Habere göre, hazırlanan düzenleme ile duruşma tarihine kadar bilgi ve belgeyi iletmeyen sorumlular için doğrudan cezai yaptırım öngören bir "suç tanımı" yapılacak.

Adalet Bakanlığı’nın "Yargı Reformu Strateji Belgesi" adı altında yaptığı düzenleme kapsamında hazırlanan eylem planında, bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik takvim belirlendi.

Kasıtlı Geciktirmeye Ceza: Mahkeme ara kararlarının kasıtlı olarak yerine getirilmemesi veya uygulanmasının engellenmesi "yargı sisteminin işleyişini bozmak" kapsamında değerlendirilecek.

Mevzuat değişikliğinin bu yıl içerisinde TBMM gündemine gelerek hayata geçirilmesi planlanıyor.