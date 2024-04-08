AKP, deprem hattının adını bile anmıyor... CHP’li Emir sordu, Bakan topu BTK’ye attı

Yayınlanma: 08.04.2024 - 11:07

Güncelleme: 08.04.2024 - 11:12

İstanbul’da 26 Eylül 2019 tarihinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı bölgelerde 3 güne varan ve tüm yurdu etkileyen iletişim kesintisi yaşandı. GSM operatörlerine de bu kesinti nedeniyle toplam 15 milyon TL para cezası uygulandı. Yaşanan bu kesinti üzerine dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, en geç 6 ay içerisinde ‘ortak hat’ kurulacağını ve kurulacak bu hat ile afet anlarında yaşanabilecek kesintilerin önüne geçileceğini söyledi. Yine dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da ortak hattı kısa sürede hayata geçireceklerinin sözünü verdi.

MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

Aradan geçen sürede ortak hat ile ilgili bir gelişme yaşanmazken, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili TBMM’ye bir soru önergesi sundu. Emir’in Meclis’e sunduğu önerge, geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlandı. Ortak deprem hattına yönelik soruyla ilgili sorumluluğu işletmecileri ve BTK’ye yükleyen Uraloğlu, bakanlığın çalışmaları ile ilgili bilgi vermedi. Uraloğlu, “Ülkemizde elektronik haberleşme alanında faaliyet gösteren işletmeciler, ilgili mevzuat ve yetkilendirmeye ilişkin hükümler kapsamında afet ve acil durumlara yönelik iş sürekliliği planlamalarını yapmakla yükümlü olup işletmecilerin bu kapsamdaki çalışmaları ve planlamaları takip edilerek BTK tarafından denetlenmektedir” ifadelerini kullandı.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE DE KESİNTİ YAŞADI

Verilen sözlerin üzerinden beş yıl geçmesine karşın halen bir adım atılmamış olmasını eleştiren CHP'li Emir, 50 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da deprem bölgesinde günlerce iletişim sağlanamadığını anımsattı. “Ne bakanlık ne de BTK işletmecilere söz geçirebiliyor. Hiçbir kurum bu konuda bir adım atmıyor” diyen Emir muhalefetin tüm ikaz ve uyarılarına karşın Türk Telekom’un iktidar tarafından özelleştirildiğini ve Lübnanlı Hariri Ailesi’ne peşkeş çekildiğini belirtti. Emir, “Özel şirketler de şimdi kamusal bir sorumluluk olan bu alanda yatırım yapmıyor. Madem özel sektöre bu işleri yaptıramayacaktınız neden Türk Telekom’u özelleştirdiniz? Olası bir depremde yaşanacak iletişim kesintisi sonucu ortaya çıkabilecek olumsuzlukların hesabını nasıl vereceksiniz?” dedi.