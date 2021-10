AKP Genel Başkan Yardımcısı Usta: Dünya için umut haline geldik

15 Ekim 2021 Cuma, 17:14

AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AKP Balıkesir İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, partisi için "sadece ülkemiz için değil, aslında dünya insanlığı için bir umut haline gelmiş durumdayız" iddiasında bulundu.

"Gittikleri her yerde, attıkları her adımda yaptıkları hizmetlerden duyulan memnuniyeti görmekten gurur duyduklarını" öne süren Usta, "Değişen dünya şartlarıyla, ihtiyaçlarla birlikte biz de sürekli kendimizi değiştirmek ve geliştirmek çabası içindeyiz. Bu vesileyle bölge toplantılarımızda 'İnsan haklarıyla ilgili, daha iyisini nasıl yapabiliriz? Ne tür çalışmalar yaparak insan hakları politikamızı geliştirebiliriz?' Dokunduğumuz her insanımızın mutluluğuna da üzüntüsüne de ortak olarak, daha iyisini yapma çabası içindeyiz." diye konuştu.

AKP'li Usta "Teşkilat olarak, sadece ülkemiz için değil, aslında dünya insanlığı için bir umut haline gelmiş durumdayız. Bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden, onca insanın katledildiği, savaşın yaşandığı bölgemizde biz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde müreffeh bir Türkiye oluşturmayı başardık. Bunu, güçlü bir liderle, teşkilatla başardık. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bütün insanlığın umudu ve bütün insanlık için de görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

"Bütün insanlık için savaşların bittiği, mazlumların sesinin duyulduğu, güçlü olanın değil haklı olanın güçlü olduğu bir düzenin kurulması için çalışmaya devam edeceklerini" söyleyen Usta, "Bizimle birlikte yol yürüyen, bize oy veren veya vermeyen hiç fark etmez biz herkese hizmet etmekle yükümlüyüz. Bu anlayışla hareket ediyoruz ve bu hizmet anlayışımızla da inşallah 2023'te yolumuza devam etmek için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

