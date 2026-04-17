AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İsrail ve İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklama: 'Etkin şekilde değerlendirilmeli'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya Diplomasi Forumu Resmi Açılış Töreni"nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı kısımlar şöyle:

"Dün Suriye ve Gazze'de, bugün Batı Şeria ve Lübnan'da en temel insanlık sınavını veremeyen bir sisteme güvenmemiz bizden nasıl beklenir.

ABD-İSRAİL VE İRAN ARASINDAKİ ATEŞKES: 'ETKİN ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLMELİ'

(ABD-İsrail ve İran arasında) 15 günlük ateşkesten memnunuz. Ateşkesin araladığı fırsat penceresinin kalıcı barışın tesisi için etkin şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ne kadar derin olursa olsun anlaşmazlıkların çözümünde sözün yerini tekrar silahların, müzakerelerin yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemelidir.

Tarafların uzlaşmacı anlayışla hareket etmeleri önem arz ediyor. İsrail'in müzakere sürecini dinamitlemesine karşı hazır ve müteyakkız olunmalıdır.

Hürmüz'le ilgili bizim tavrımız çok nettir. Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır. Esas olan, yerleşik kurallar temelinde seyrüsefer serbestisinin temini ve Hürmüz'ün ticari gemilere açık tutulmasıdır.

Türkiye olarak enerji ve bağlantısallık alanlarında Kalkınma Yolu gibi vizyon projeleriyle komşularımızla işbirliğine açık olduğumuzun bilinmesini istiyorum.

"TÜRKİYE KOLAYLAŞTIRICI ADIMA HAZIR"

(Rusya-Ukrayna)Türkiye, tarafların istekli olması halinde liderler zirvesi dahil doğrudan müzakerelerin devamında kolaylaştırıcı adımı desteklemeye hazırdır.

Komşumuz Suriye'de huzurun, istikrarın ve normalleşmenin güçlendirilmesi bölgemizin geleceği için hayati önemdedir.

Tarih boyunca adalet dayanışmayla sağlanmıştır. Bir toplu ayakta tutan dayanışmadır."