AKP’li isimden açıklama geldi: NATO Zirvesi yemeğinde alkollü içki ikram edildi mi?

Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinden yapılan NATO Zirvesi'nde liderlere alkollü içecek ikram edilip edilmediği merak konusu oldu.

Gazeteci Yılmaz Özdil konuya ilişkin Youtube üzerinden yaptığı yayında "Yemekte ne ikram edildiğini kalem kalem biliyoruz. Tereyağından salçasına kadar hepsini biliyoruz. Peki içki içildi mi kardeşim? İçki ikram edildi mi? Onu bilmiyoruz. Trump dana kaburga yerken yanında ayran mı içti? Macron deniz levreği yerken şerbet mi içti?" diye sordu.

Bunun üzerine eski bakan ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından Özdil’in ilgili sözlerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayan Varank, alkollü içecek ikramı yapılmadığını ve uygulamanın 12 senedir sürdürdüğünü belirtti.

Varank'ın Özdil'e yanıtı şöyle:

“İçilmedi. Çünkü 28 Ağustos 2014 itibarıyla alkollü içecek ikramı kaldırıldı. Bundan rahatsız olan bir tane yabancı devlet adamına da rastlamadım. Misafir ev sahibine tabidir.”