AKP'li Şamil Tayyar o söyleşiyi hatırlattı: Öcalan'dan Bahçeli'ye 'darbe' uyarısı!

AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, TV100 ekranlarında gazeteci Talat Atilla'nın programına konuk oldu.

Tayyar, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı 'süreç'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

AKP'li Tayyar, Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne 'Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak' dediğini iddia etti.

"DEVLET BEY'E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR"

Tayyar'ın açıklamaları şöyle:

"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor. Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor."

"SÜRECİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLERDEN BİRİSİ DEM"

Tayyar, canlı yayında sürece ilişkin DEM partinin tavrıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey’e bu sürecin akamete uğramaması için elinden geldiğince zerafetle davranıyor. Bazen toplumun belli bir kesiminide rahatsız edecek bir şekilde bile iddialı cümleler kullanıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen aynı hassasiyeti karşı tarafta yani DEM’de göremiyoruz. Bu sürecin önündeki en önemli engellerden birisi DEM. En son İmralı ziyaretiyle ilgili Cumhur İttifakı, görüşmenin gizliliğine olağanca dikkat gösterirken DEM Parti gitti PKK’nin yayın organlarına her şeyi anlattı.”

"SÜREÇ BAŞARISIZ OLURSA DARBE MEKANİĞİ DEVREYE GİRER"

"Süreç" kapsamında Meclis'te oluşturulan komisyonun terör örgütü lideri Öcalan'la görüşmek üzere görevlendirdiği heyette AKP'li Hüseyin Yayman ve MHP'li Feti Yıldız'la birlikte yer alan DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İmralı adasına yaptıkları ziyaret ve Öcalan'la konuşmaları üzerine Mezopotamya Ajansı'na yaptığı açıklamada, Öcalan'ın "sürecin başarısız olması halinde darbe mekaniğinin devreye gireceğini" söylediğini aktarmıştı.

Koçyiğit'in açıklamasında o bölüm şöyleydi:

"Sayın Öcalan’ın bütün değerlendirmesi sürecin başarısı içindi. Sürecin başarılı olması için gereklerine dikkat çekti ve bu sefer başarmak gerektiğine dair özel bir değerlendirmesi oldu. Başarısızlık konusunda en genel değerlendirmesi ise şuydu: ‘Başarısız olması durumunda darbe mekaniği devreye girecektir ve bu en nihayetinde birçok kesime de yönelecektir’ dedi. Ve bir önceki çözüm sürecini, yani 2013–2015 yılları arasındaki çözüm sürecini ve oradaki çözüm karşıtı odakların süreci nasıl sabote ettiğini kısaca hatırlattı. Bugün de bunun olmaması için mutlaka süreci başarmak gerektiğini söyledi."