AKP’li vekilden Meclis’te skandal sözler: ‘Aleviler öldürülüyor diye ortalığı ayağa kaldırıyor’

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kurulda, AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta Halep'te yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halep’te yaşananların herkes için endişe verici olduğunu ifade eden Usta, "13 yıldır savaşın bedelini ağır ödemiş, savaştan kaçarak ülkemize sığınmış Suriyelilerin artık barış ve huzur içinde yaşamaları hepimizin en önemli önceliğidir" dedi. Türkiye'nin bölgede barışın teminatı olduğunu vurgulayan Usta, Türk askerinin Suriye’de hiçbir zaman bir savaşın tarafı olmadığını ve olmayacağını söyledi. Usta, " Bizim görevimiz, hepimizin görevi, barışın temini, sivillerin korunması, Suriye'nin bir kaosa ve iç savaşa gitmemesidir. Çünkü Suriye’deki kaos ve iç savaş en çok ülkemize ve bölgemize zarar vermektedir" diye konuştu.

"Her türlü terör örgütüyle mücadele eden biziz, bunu karıştırmamak gerekiyor"

Suriye’nin Suriyelilere bırakılması, herkesin Suriye’nin kendi yönetimine destek olması gerektiğini belirten Usta, 10 Mart Mutabakatı’na acilen uyulması çağrısında bulundu. Usta, Türkiye’nin savaş sürecinde Suriyelilere dil, din, ırk ve köken ayrımı yapmaksızın kapılarını açtığını vurguladı. Bölgede terörle mücadelenin Türkiye tarafından kararlılıkla yürütüldüğünü kaydeden Usta, "Bugün bölgede PKK’yla da IŞİD’le de DAEŞ’le de her türlü terör örgütüyle mücadele eden biziz, bunu karıştırmamak gerekiyor" dedi.

Usta aynı zamanda “Yıllarca, on üç yıl boyunca Suriye'de Müslümanlar katledilirken gıkını çıkarmayanlar bugün "Aleviler öldürülüyor." diye ortalığı ayağa kaldırıyor. İnsanca olun, insanca, insanca konuşalım; dili, dini, ırkı ve kimlik siyaseti üzerinden konuşmayalım” ifadelerini kullandı.

CHP’Lİ G ÜNAYDIN’DAN TEPK İ

Usta’nın bu ifadelerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tepki gösterdi. Günaydın "Eğer bu söz gerçek fikrinizse, 'Ben böyle düşünüyorum' deyin. Gerçek fikriniz değilse –ben öyle olmadığını umuyorum– 'Bu benim ağzımdan irademin dışında, kastımın dışında çıkmış bir laftır' diye düzeltin" dedi.