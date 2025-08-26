AKP-MHP krizi derinleşiyor iddiası: Selahattin Yılmaz soruşturması Ülkü Ocakları’na mı uzanıyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ülküdaşı” Selahattin Yılmaz’ın, Ayhan Bora Kaplan’ın cezaevine girmesinin ardından Ankara’daki yeraltı dünyasında etkinlik kazanmaya çalıştığı iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, İBB dosyasının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş’a suikast iddiasıyla tutuklanan Selahattin Yılmaz hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Bahçeli’nin “dava arkadaşım, ülküdaşım” sözleriyle andığı Yılmaz’ın, Kaplan’ın boşalttığı alana hâkim olmak için işlerini Ankara’ya taşıdığı öne sürüldü.

"BALIK RESTORANINA ÇÖKME" İDDİASI

T24 yazarı Tolga Şardan’ın aktardığına göre, Yılmaz Ankara’da bir ofis kurarak faaliyetlerini buradan yürütmeye başladı.

İddiaya göre, ekibi yakın zamanda başkentteki iki balık restoranına “çökme” girişiminde bulundu. Restoran sahiplerinden hisse bedeli ödemeden ortaklık talep eden Yılmaz’ın adamlarıyla ilgili polis de devreye girdi. Ankara Emniyeti’nin, işletme sahiplerinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

ÜLKÜCÜ İŞ İNSANI TURGUT ÖNER

Soruşturma kapsamında serbest bırakılan iş insanı Turgut Öner’in de Yılmaz ve Ülkü Ocakları yönetimiyle yakın ilişkileri dikkat çekti. Öner’in, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Deniz Güzelay’ın açtığı otomotiv şirketinin açılışında Yılmaz ile birlikte yer aldığı belirtildi.

Öner’in işlettiği bir kafede de Ankara’nın önde gelen isimlerinin sık sık buluştuğu, Selahattin Yılmaz’ın da buranın müdavimleri arasında olduğu kaydedildi.

“YENİDOĞAN SORUŞTURMASI” BAĞLANTISI

Tolga Şardan’ın yazısında, Öner’in Bahçeli’nin eski koruma müdürü Murat Mantuş’un kızının düğününe Yılmaz ile birlikte katıldığı, Mantuş’un ise İstanbul’daki “yenidoğan soruşturması”nda şüpheli olduğu hatırlatıldı.

KAPLAN’IN RESTORANI KAYYUMA DEVREDİLDİ

Soruşturmada adı geçen avukat Cem Duman’ın, Ayhan Bora Kaplan’a ait olan ve kayyuma devredilen bir restoranla bağlantılı olduğu da ileri sürüldü.

Şardan'ın yazısından ilgili kısım şu şekilde:

"Sıra geldi eski MKE Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı avukat İsmet Sayhan’ın gözaltına alınmasına. Sayhan’ın, Yılmaz’ın liderliğini yaptığı suç örgütü dosyasından gözaltına alındığı ifade ediliyor. İktidar kanadı bu gözaltı ile ilgili olarak şimdilik bir açıklama yapmadı.

Ancak, kamuoyuna yansıdığı gibi Sayhan, hakkındaki “casusluk” iddiasıyla gözaltına alındıysa ‘işin rengi değişmeye başlıyor’ demektir.

Sayhan’ın gözaltına alınmasını, Bahçeli’nin “Ülküdaşım” çıkışına karşı gerçekleştiğini söylemek yanlış olmaz.

Az önce okudunuz, şüphelilerden Yılmaz ve Ilık’ın savunma sanayi sektöründeki faaliyetleri Ankara’da konuşulurken, üzerine MKEK eski Yönetim Kurulu Başkanı’nın casusluktan gözaltına alınmasının bir anlamı olsa gerek!

Buradan Yılmaz’ın MHP ve Ülkü Ocakları bağlantıları da düşünülürse, çıkartılması gereken anlamın derinliği farklı olacaktır.

Kaldı ki, Sayhan’ın da MHP Genel Başkanı ile makamında çekilmiş fotoğrafı var.

İktidardan Bahçeli’ye mesaj üzerine mesaj geliyor. Ve MHP Genel Merkezi’nin, Sayhan’ın gözaltına alınmasıyla ilgili bir açıklama yapmaması ilginç değil mi?"