AKP'de 'Kızılay' çatlağı... Kerem Kınık-Şahan Gökbakar tartışmasına Bülent Turan dahil oldu: 'Bu nasıl bir üslup? Sadece işinize odaklansanız artık!'

Yayınlanma: 02 Nisan 2023 - 13:42

Güncelleme: 02 Nisan 2023 - 13:48

Türkiye'yi sarsan ve 50 bini aşkın yurttaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. gününde, AHBAP Derneği'ne çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'a tepkiler sürüyor.

Çadır skandalının ardından istifa etmeyi düşünmeyen ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kınık'a son tepki de AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar ile yaşadığı polemik ve kullandığı ifadeler üzerinden Kınık'a sert çıktı.

"BU NASIL ÜSLUP?"

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kınık'ın açıklamalarını alıntılayan Turan, "Allah aşkına 'Şahancım' ne, 'bulaşmak' ne? Bu nasıl bir üslup? Yok mu sizin avukatınız/basın danışmanınız açıklama yapılacaksa yapsın! Göreviniz Recep İvedik tiplemesiyle bu seviyede bir polemik midir? Sadece işinize odaklansanız artık!" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

6 Şubat’ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerle başlayan Şahan Gökbakar ve Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın sosyal medya üzerindeki tartışması devam ediyor.

İkili arasındaki en son tartışma gazetemiz yazarı Murat Ağırel’in kaleme aldığı “Kerem Kınık’ı belgeler yalanladı” başlıklı yazı üzerine oldu.

Gökbakar, Ağırel’in yazısını alıntılayarak “Keremin mumu, Murat Ağırel’e kadar yanar. Afet anında, millet açıktayken Kızılaydan ÇADIR SATAN KEREM kendini Atatürk ve İsmet İnönüye iftira atarak savunmaya kalkmıştı. Yokmuş öyle birşey… ha bu arada noldu seni milletvekili adayı yapmıyorlar mı?” diye yazmıştı.

Kınık da Gökbakar’ın eleştirisine şu ifadelerle yanıt vermişti.

"Şahancım ne güzel biz deprem bölgesinde sen Marmariste birbirimize bulaşmadan yaşamaya başlamıştık. Ama bu müfteri ifaden beni cevaba mecbur etti. Murat Ağırel’in yazısına cevabım aşağıda. Bu arada davetimiz baki gel depremzedelerimize birlikte hizmet edelim. Hem devletimiz ve gönüllüler sahayı çok hızlı toparladı ilk zamanlarda duyduğun endişeler de yok artık merak etme."