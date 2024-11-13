AKP'li belediyede skandal: Zabıta olmayan kişilere, zabıta kıyafetleriyle görev yaptırılmış!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:19

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:21

Sayıştay'ın 2023 yılı Karesi Belediyesi denetim raporuna göre; AKP'li Dinçer Orkan'ın belediye başkanlığı döneminde belediye iştiraki olarak faaliyet gösteren şirket personeline belediye zabıta teşkilatında fiili olarak belediye zabıta memurluğu yaptırıldığı tespit edildi.

İlgili raporda zabıta memuru olmayan kişilerin zabıta memuru olarak görevlendirilip fiilen zabıta memurluğu yapmasının yetki sakatlığına neden olacak işlemler doğurabileceği belirtilerek "Yapılan inceleme sonucunda, Belediyenin iştiraki olarak faaliyet gösteren şirket bünyesinde istihdam edilen personelin bir kısmının zabıta teşkilatında fiilen zabıta memuru olarak görevlendirildiği, görevlendirilen Şirket personelinin resmi zabıta kıyafetleriyle görev yaptığı tespit edilmiştir. İdarenin zabıta personeli olarak görevlendirdiği memurların Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında bulunan kadrolarda istihdam edilen personelden oluşması, zabıta memuru olmayan kişilere fiilen zabıta memurluğu yaptırılmaması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.