AKP'li belediyeler yükü yurttaşın sırtına bindirdi

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

AKP’li Esenler Belediyesi bu yıl bütçesini 710 milyon TL olarak öngörmüştü.Ancak hesaplar tutmayınca 2022 bütçesinin yürürlüğe girmesinden 4 ay sonra nisan ayında 590 milyon TL ve Eylül ayında da 400 milyon TL olmak üzere iki kez ek bütçe yaptı. Buna göre 2022 yılı bütçesi 1 milyar 700 milyon TL oldu.

Geçen günlerde yapılan ekim ayı Esenler Belediye meclisinde ise 2023 yılı Mali Performans Programı ve 2023 yılı bütçesi görüşüldü. AKP’li Esenler Belediyesi’nin hazırladığı raporda 2 milyar 700 milyon TL olarak öngördüğü 2023 yılı bütçesi, 2022 yılında öngörülen bütçesinin yaklaşık üç katı.

TAŞINMAZ VE ARSA SATIŞLARI



Hazırlanan bütçede, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü için 153 milyon 95 bin TL, hizmet alımları için 131 milyon TL, taşıt kiralamaları için 130 milyon TL, kira giderleri için de 130 milyon TL gider kalemleri olarak belirtildi.

AKP’li Esenler Belediyesi 2023 yılı bütçesinin kaynağını ise arsa ve taşınmaz satışlarından sağlayacak. Belediyenin satacağı taşınmazlardan, 1 milyar 175 milyon TL, arsa satışlarından ise 425 milyon TL elde etmeyi planlıyor. Belediyenin hazırladığı bütçeye CHP'li ve İYİ Partili belediye meclis üyelerinin 'hayır' oyuna karşın AKP'li ve MHP'li meclis üyeleri 'evet' oyu vardı. Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi.

‘1 MİLYAR 175 MİLYONLUK SATIŞ’

CHP’li Esenler Belediyesi Meclis Üyesi Kemal Şahin, “2022 yılı bütçesi olarak öngördüğünüz 710 milyonluk bütçeyi Nisan ve Eylül aylarındaki ek bütçelerle yıl bitmeden 1 milyar 700 milyona çıkarıldı. Bu da demek oluyor ki 2022 yılı Bütçesi yüzde 143 sapmıştır. Bu da, başarısız, öngörüsüz, savurgan, beceriksiz ve iş bilmez yönetim politikalarını ortaya koyuyor. 2023 bütçesini incelediğimizde, 2023 yılı bütçesi 2 milyar 700 milyon TL'dir. Bu bütçenin 1 milyar 175 milyonu ile yine taşınmaz satış gelirinden oluşmakta. Bu da bütçenin yüzde 44'üne denk gelmektedir. Bütçe daha çok gayrimenkul satışıyla oluşturulmakta. Esenler halkının ümitlerini canlı tutmak yerine Esenler halkının öz kaynaklarını satarak Esenler’in geleceği karartılıyor. Sata sata nereye kadar” ifadelerini kullandı.

‘165 MİLYON TL’LİK TAŞIT KİRALAMA’

Belediyenin taşıt kiralama bedelinde yüzde 141 artış olduğuna dikkat çeken Şahin, “2022 taşıt kiralamaya ödenecek rakam 68 milyon 500 bin TL'yken, 2023 yılı için bütçede yer alan taşıt kiralama rakamı 165 milyon TL'dir. Artış yüzde 141'dir. 2022 yılında kiralık araç sayısı 276 iken, 2023 yılında kiralık araç sayısı 293'tür. Bu demek oluyor ki 165 milyon TL araç kira bedelini, kiralanan 293 araca böldüğümüzde araç başına ödeyeceğimiz yıllık kira bedeli 564 bin TL olarak karşımıza çıkmaktadır. Kiralanan bir aracın aylık kira bedeli ortalama 47 bin TL gibi yüksek bir rakam görmekteyiz. Kiralık araç listeleri incelendiğinde 140 adet binek araç görülmektedir. Bu 140 adet binek araç kimler tarafından ne amaçla kullanılıyor” dedi.

‘BU BÜTÇE YURTTAŞIN ÖDEDİĞİ VERGİYE YÜZDE 130 ZAM DEMEK’

Mali hesapların şaştığı bir diğer belediye de AKP’li Beyoğlu Belediyesi. Geçen günlerde yaplan ekim ayı meclis toplantısında Beyoğlu Belediyesi’nin 2023 yılı Mali Performans Programı ve 2023 yılı bütçesi görüşüldü. 2022 yılı bütçesi 460 milyon olan belediyenin, 2023 yılında öngörülen bütçesi 1 milyar 70 milyon TL olarak açıklandı. Hazırlanan bütçe oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçenin gerçekleşmesi için vatandaşlardan alınan vergilere yüzde 130’un üzerinde zammın gelebileceğini söyleyen CHP’li Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Süleyman Solmaz, “460 milyonluk bütçemiz vardı. Şu an da bu bütçemiz bir anda 1 milyar 70 milyona çıktı. Bu şu anda TÜİK’in belirlediği enflasyonun da üzerinde” dedi.

‘BEYOĞLU'NDA PARAMIZ PUL OLDU’

Mecliste bütçede yaşanan artışa dikkat çektiklerini belirten Solmaz, “Dikkat çekmek için mecliste, ‘dünyada enflasyon birincisi olduk, Beyoğlu’nda paramız pul oldu’ diye dövizler açtık. Beyoğlu Belediyesi’nin 1 milyar 71 milyonluk bütçeyi vergi gelirleriyle karşılayacaklar. Önümüzdeki dönemde vatandaşın belediyeye ödeyeceği vergilerdeki zam oranı yüzde 130’un üzerine çıkmış olacak. Bu da dar gelirlileri zorlayacak” şeklinde konuştu.

‘KENT PLANLI BİR ŞEKİLDE YÖNETİLMİYOR’

Belediyenin plansız çalışmalarının olduğunu söyleyen Solmaz sözlerine şöyle devam etti: “Kent planlı bir şekilde yönetilmiyor. Günlük sorunlar üzerinde kim daha çok talep ediyorsa onunki karşılanıyor. Sanki iyi bir belediyecilik yapılıyor sanıyorlar ama bir süre sonra plansızlıktan kaynaklı hem para yetmiyor hem de imkanlar yetmiyor ve sorunlar çözülmüyor. Bunlardan biride eski genelevin olduğu Alageyik Sokak tadilat bölgesi görünüyor. Halbuki burası 1/1000’lik ve 1/5000’lik planlarda yaklaşık 10 dönümlük alan yeşil alan ve park olarak görünüyor. Plan değişikliği yapmadan yapılan bütün yatırımlar plana aykırı. Yarın öbür gün bu planları uygulamak isteyen bir belediye gelse bu kadar paranın harcanmış olduğu binaları yıkmak zorunda kalacak. Burayı gerçekten restore etmek istiyorlarsa önce plan tadilatı yapmaları gerekiyor. Buranın yakınında yeşil alan oluşturmaları gerekiyor ki burayı yeşil alandan çıkarıp var olan binalara tadilat yapabilsinler bu da Beyoğlu Belediyesi’nin yürüttüğü plansız bir kent faaliyeti.”