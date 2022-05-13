AKP'li Birinci: 17-25 Aralık öncesi tweet atanlarda suç kastı aranmaz
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 9 yıl önceki sosyal medya paylaşımları nedeniyle ceza aldı. AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci ise aynı dönemlerde AKP'lilerin FETÖ lehinde yaptığı paylaşımlar için "17-25 Aralık öncesi FETÖ gibi istihbari bir yapılanmayı, cemaat olarak telakki edip, bu noktada samimi beyanda bulunup tweet atan şahıslarda suç kastı olmaz" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, geçmişteki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Türkiye'nin gündemine yerleşen ve tepkiye neden olan kararın ardından AKP'li isimlerin geçmişte terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve FETÖ lehinde yaptıkları sosyal medya paylaşımları yeniden tartışma konusu oldu.
AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, konunun gündem haline gelmesi üzerine Twitter hesabı üzerinden bir "açıklama" yaptı.
"17-25 Aralık öncesi FETÖ gibi istihbari bir yapılanmayı, cemaat olarak telakki edip, bu noktada samimi beyanda bulunup tweet atan şahıslarda suç kastı olmaz. Zira FETÖ yapısı ve sızması, ülkede daha önce tecrübe edilmiş bir fiil değildi" iddiasında bulunan Birinci, "Bu tarz kıyaslamalar manipülatiftir" dedi.
Birinci, şu ifadeleri kullandı:
"Kaftancıoğlu'nun tweetleri, o tarihte terör örgütü olarak sezilemeyecek bir örgüte övgü niteliğinde değildir. Dolayısıyla bu övgüler, suçun unsurlarından olan kastı ihtiva eder. Kaldı ki, Kaftancıoğlu terörü-teröristi övme suçlarından zamanaşımı sebebiyle ceza da almamıştır.
Bu noktada, CIA sızması FETÖ elbette, mütedeyyin taban üzerinden propaganda yaparak sızdığı için, sol görüşe sahip birinin, FETÖ ile hiç dirsek temasının olmaması, teröre olan mesafesinden değil, bu yapı zamanında cemaat olarak bilindiği için, dine mesafesinden kaynaklı olmuştur.
Yapılması gereken, mütedeyyin insanları, FETÖ sopasıyla dövme çabasını bir kenara atıp, şu an Sayın Cumhurbaşkanımızın ve devletin, bu istihbarat-terör örgütüne karşı verdiği mücadeleyi desteklemektir. Bu tarz tartışmaların tamamı bu alçak örgüte zemin sağlamaktadır."
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