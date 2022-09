AKP'li Erol Kavuncu LGBTİ+'ları hedef aldı: Eşcinsellik insan hakkı değildir

25 Eylül 2022 Pazar, 18:54

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, eşcinselliğin insan hakkı olmadığını savundu. “Tarih boyunca kadını ana olmaktan, erkeği baba olmaktan uzaklaştırmak fıtrata, yaradılışa aykırı bir sapkınlık olarak kabul edilmiş, bütün inançlar tarafından hem reddedilmiş hem de lanetlenmiştir" diyen AKP’li Kavuncu, ahlaki değerlerin hiçe sayılarak, toplumsal cinsiyet, cinsiyet eşitliği, özgürlük ve onur gibi ‘süslü kavramlarla’ sapkınlığın yayılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Kavuncu, “kadın ve erkeklerin kendi biyolojik kimliklerinden koparılmasının küresel emperyalist güçlerin ve bu güçlerin maşası terör örgütlerinin bir aldatmacası olduğunu” iddia etti.

“Aziz milletimizin her bir ferdi bilmedir ki ’eşcinsellik, sapkınlık’ ülkemizde ne yasalarda ne de milletimizin maşeri vicdanında iddia edildiği gibi hiçbir şekilde temel insan hakkı olarak tanımlanmıyor” şeklinde konuşan Kavuncu, sözlerine şöyle devam etti:

“Cinsel kimlik ve cinsel yönelim yasalarımızda birilerine bir ayrımcılık temeli olarak hiçbir şekilde kabul edilmemiş ve tanımlanmamıştır. Bu sapkınlığın ‘temel insan hakkı’ olduğu söylemi koca bir yalandır. Zira bir hak, hukuken tanınan hak ve hürriyetlerle oluşmaktadır ve sınırlanmaktadır. Bu nedenle her türlü hastalıklı davranışlardan ailemizi ve neslimizi korumak, kadim değerlerimizi ve milli kültürümüzü muhafaza etmek en başta devletimiz, ilgili kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere her birimizin asli ve öncelikli görevimizdir. Güçlü devletimiz, asil ve necip milletimiz, kutsal aile kurumumuzu ve nesil güvenliğimizi tehdit eden her türlü sapkınlık ve onursuzlukların ülkemizde mayalanmak istenmesine, asla müsaade etmeyecektir, hiç kimsenin şüphesi olmasın.”