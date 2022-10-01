AKP'li Jülide Sarıeroğlu'ndan EYT ile emekli olacak kişi sayısı açıklaması
AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde" dedi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, EYT düzenlemesinden ilk etapta yararlanacakların yaklaşık sayısını açıkladı.
Sarıeroğlu, "Düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde" dedi.
"HEPSİ BİR ANDA OLMAYACAK"
Haber Global canlı yayınına katılan Sarıeroğlu, "Geçmiş senelerde hizmet süresi ve prim günü süreleri vardı. Bunda yapılan değişiklik. Bu düzenleme yapıldıktan sonra ilk etapta emekli olacak kişi sayısı 1 milyonun üzerinde. Dosya bazlı yaklaşık 12,5 milyon emeklimiz var. İlk etapta 1,5 milyona yakın kişinin emekli olacağı, sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz. Hepsi bir anda olmayacak. Tabii detaylar için en doğru ağız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, benim de hocamdı üniversitede, Sayın Vedat Bilgin olacak" ifadelerine yer verdi.
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